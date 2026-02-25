Proyectan más de un centenar de nuevos pisos al lado de la Biblioteca Pere Anguera

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La empresa Subirats Berenguer Immobiliària, SL (SB Immobiliària) plantea construir pisos junto a la Biblioteca Pere Anguera, en el barrio de Mas Iglesias. La actuación tendrá lugar en la isla delimitada por las calles de Joan Salvat Papasseit, de Manuel de Pedrolo, de Manuel Hugué y del Escultor Juli Antoni, en un solar con una superficie de 4.672 metros cuadrados (m2). Divididos en cuatro torres de 25,2 metros —que pueden llegar a los 27,7 metros con la instalación de elementos como antenas—, se propone alzar más de un centenar de viviendas. Hasta 88 serán de renta libre y las restantes, entre una treintena y una cincuentena, serán de protección oficial, bien sean destinadas a alquiler o a venta. El espacio se completará con espacios comerciales o de otros usos compatibles.

En la actualidad, el terreno, libre de edificaciones, está delineado por una valla metálica provisional que impide el acceso al interior. Se encuentra en un entorno en que predominan los solares, si bien, poco a poco, van modificando su fisonomía. Al lado, tendrá la Biblioteca Pere Anguera, punto neurálgico del barrio. Además, a escasos metros de distancia, se está construyendo la promoción de 132 viviendas en régimen de alquiler de Mas Iglesias.

Según el plan de mejora del área presentado por la promotora, el planteamiento en cuatro torres aisladas permitiría garantizar la continuidad de los ejes urbanos, ya que liberaría un paso transversal entre los bloques. Además, se pide que tengan una altura de planta baja y seis pisos, en vez de la propuesta inicial de planta baja y cuatro pisos, para «mejorar la disposición de las viviendas». Además, la ordenación permitiría una «racionalización de la tipología comercial en planta baja». Ofrece locales «de proporciones mayores, no existentes en esta zona» y, por lo tanto, permite «dar más salida a su comercialización y así conseguir tener más actividad». También habrá una zona soportal. La Junta de Govern Local aprobó inicialmente, con condiciones, el plan.

Les obras de la edificación se podrán ejecutar en cuatro etapas de un máximo de 5 años cada una, desde la aprobación definitiva del plan de mejora urbana.

SB Immobiliària nació en Tortosa en 1975. Ha alzado promociones de pisos en municipios como Tarragona, Amposta, Vila-seca, Salou, Sant Carles de la Ràpita y Barcelona, además de la capital del Baix Ebre. A parte de la nueva promoción de Reus, está trabajando en proyectos en Figueres y l'Ampolla.

Múltiples proyectos de viviendas de obra nueva confluyen en estos momentos en la ciudad. El entorno de las Clarisses, delante del CAP Sant Pere o la calle del Doctor Robert son zonas que verán nuevos bloques de pisos en un futuro, algunos de los cuales ya se encuentran en construcción. También se han proyectado en torno al Barranc dels Capellans y al parking disuasivo del Pi del Burgar. En paralelo, el Ayuntamiento está desarrollando las promociones del Complejo Riera y de Mas Iglesias, y recientemente la Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona ha dado luz verde a construir 129 viviendas de protección oficial en las calles del Ball de Diables y de Vilafortuny.

Promoción de Mas Iglesias

Situada en la calle de Jaume Vidal i Alcover, cerca del solar de SB Immobiliària, la promoción de Mas Iglesias permitirá disponer de 132 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. La promoción es posible gracias a la colaboración publicoprivada mediante la constitución de un derecho de superficie adjudicado por Redessa por un plazo de 75 años. La construcción, promoción y gestión irá cargo de Llogueralia Reus, una unión temporal de empresas formada por Construcciones Rubau y Sogeviso, que invertirá más de 17 millones de euros en el edificio, que ya empieza su recta final; un gasto que cuenta con una ayuda Next Generation de 3,4 millones de euros. Según las tipologías previstas, 78 de los domicilios tendrán dos dormitorios y 54, tres. Todos ellos estarán equipados con cocina y baño completo. Además, algunos estarán adaptados para personas con movilidad reducida.