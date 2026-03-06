El tramo de la calle del Roser entre riera Miró y plaza Catalunya cambiará de sentido el 26 de marzo

Un coche pasando por la calle del Roser en dirección a la plaza de Catalunya. A partir del 26 de marzo, el sentido de circulación será el contrario.GERARD MARTÍ

El tramo de la calle del Roser entre la plaza de Catalunya y la riera de Miró cambiará el sentido de circulación a partir del jueves 26 de marzo. En consecuencia, esta vía será de salida, y no de entrada como en la actualidad, para que los vehículos se alejen de la plaza de Catalunya y circunvalen el núcleo por el círculo exterior. La intersección con la riera de Miró se regulará con un nuevo semáforo. Es el paso previo a la reordenación del tráfico en torno al Pallol y la calle del Doctor Robert, una medida que pretende mejorar la seguridad vial, en un lugar congestionado y con aceras estrechas, y reducir el volumen de tránsito rodado que circula por el centro de la ciudad.

El servicio de Movilidad y Circulación de la Guardia Urbana está culminando los trabajos de señalización horizontal y vertical para adecuar el cambio de sentido, con elementos como señales de dirección prohibida en la entrada de la calle del Roser en dirección a la plaza de Catalunya. Además, el Ayuntamiento de Reus tiene en trámite de adjudicación el contrato de obras para la instalación de los pilones en la calle del Doctor Robert y la plaza de la Puríssima Sang. El cambio de sentido de circulación de un tramo de la calle del Roser se avanza a esta intervención para «facilitar la adaptación de los usuarios de la vía», según apuntan fuentes municipales.

La concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Dolors Vázquez, recuerda que el área de la plaza de la Puríssima Sang, la calle del Doctor Robert, la calle del Roser, el arrabal del Pallol y el arrabal de Sant Pere está «muy congestionada de vehículos» y «los datos lo avalan». «Adaptamos la movilidad en la zona de manera progresiva, con un conjunto de medidas que hace tiempo que estudiamos y hablamos con los vecinos y comercios», añade.

Según estudios técnicos anteriores, la calle del Doctor Robert registra una media de más de 10.400 vehículos diarios, con picos de intensidad que llegan a los 800 por hora. Por el arrabal de Sant Pere circulan más de 7.300 coches cada jornada, mientras que por la plaza de la Puríssima Sang pasan 4.210. Además, se ha detectado que la mayor parte del tráfico es de paso, es decir, se utilizan estas vías para evitar recorrer el anillo exterior de la ciudad.

El cambio de sentido de circulación del tramo de la calle del Roser entre la plaza de Catalunya y la riera de Miró es la primera de una serie de medidas que se aplicarán al área. Está prevista la instalación de un pilón automático en la calle del Doctor Robert que regulará el acceso, limitándolo a sólo vehículos autorizados —como los residentes con plaza de aparcamiento, los repartidores o los servicios de emergencia y municipales— en el horario propuesto de 11 a 2 horas, igual que ocurre con el núcleo histórico. También se restringirá el tráfico al callejón de la Puríssima Sang, con un pilón automático en la plaza homónima y una segunda en el extremo con la calle del Roser. Un último pilón estará en la calle de Sant Pere Apòstol, para controlar los vehículos que acceden a la zona. Asimismo, habrá mejoras en la señalización horizontal y vertical de la riera de Miró, incluyendo la retirada del semáforo que permite actualmente el giro hacia la calle del Roser.