Afectaciones al tráfico en las calles Ample y Gaudí de Reus por obras de reurbanización

El Servicio de Movilidad y Circulación de la Guardia Urbana de Reus ha informado de nuevas afectaciones al tráfico en torno a las calles Ample y Gaudí a causa de las obras de reurbanización de la calle Ample, que también impactan en la zona de la plaza de la Libertad.

A partir del lunes 9 de marzo se prevé el corte de la circulación de vehículos en la calle Ample desde la plaza de la Libertad. Esta restricción forma parte de los trabajos que se están ejecutando en este punto de la ciudad para renovar el espacio urbano.

Para garantizar la movilidad en la zona, el mismo día también se modificará el sentido de circulación de la calle Gaudí en el tramo comprendido entre la calle Ample y la calle del Doctor Joan Abelló. De esta manera, los vehículos que suban por la calle del Doctor Joan Abelló podrán girar a la izquierda hacia la calle Ample o bien a la derecha para continuar por la calle Gaudí.