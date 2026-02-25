Los vecinos de Reus suspenden la prueba piloto para reducir a un carril en la avenida president Macià

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus retira los pilones de la avenida president Macià y, por lo tanto, se recupera la circulación con dos carriles por banda en este vial. Esta decisión llega después de que hace unos días el consistorio sacara adelante la eliminación de este carril por «error técnico». Según confirman fuentes del consistorio, esta actuación estaba prevista como una prueba piloto en el contexto de la remodelación del Mercado del Carrilet, Escultor Rocamora y su entorno, pero que previamente no se había hecho la comunicación pertinente a los vecinos. Por este motivo, se decidió que ayer martes se retiraran los pilones y se recuperara la circulación con normalidad.

Según apuntan las quejas vecinales, recogidas también por las asociaciones de vecinos de la zona, esta actuación fue muy criticada por el entorno al causar importantes retenciones en la vía en ambos sentidos y un fuerte jaleo que molestaba a los vecinos. «Constantemente se formaban unas colas muy largas, había vehículos de emergencias que ni podían pasar y para los vecinos de president Macià era una movida increíble. Seguro que hay mejores soluciones», lamenta el presidente de la Asociación de Vecinos del Parque de Mas Iglesias, Òscar Mendoza. Por su parte, Francesc Jornet, presidente de la Asociación de Vecinos de la Rosaleda de Mas Iglesias se ha mostrado contundente al respecto: «No tiene ningún tipo de sentido lo que han hecho. Si eso era una prueba piloto, el resultado ha sido nefasto y se demuestra que eliminar un carril ahora mismo es inviable. Les colas llegaban hasta la rotonda del Canal». «Presentamos rápidamente una reclamación y nos dijeron que fue por un error técnico. Sea lo que sea que haya pasado, estamos en contra y haremos todo el posible para que no se haga en un futuro», añade Jornet.

Se provocaron retenciones importantes en la avenida

Según explican fuentes del Ayuntamiento de Reus a Diari Més, todavía no se sabe si la prueba piloto se repetirá: «Por un error técnico se salió adelante y, por este motivo, se han retirado y se ha restablecido el tráfico por dos carriles. Ahora valoraremos si con lo que hemos visto no hay que repetirlo o, si se cree necesario, se repetirá la prueba piloto con la pertinente comunicación previa a los vecinos», afirman. En el proyecto de remodelación urbanística del entorno del Carrilet uno de los objetivos claros es que el coche pierda presencia en favor del peatón, siguiendo la misma línea que otras actuaciones de reurbanización en otros lugares de la ciudad. Precisamente, se prevé que la calle Escultor Rocamora se renaturalice y el peatón gane espacio en detrimento del paso del tránsito rodado. Un proyecto todavía en redacción con la voluntad de seguir tejiendo un enlace a pie que refuerce la conexión entre el centro y el sur de la capital del Baix Camp.