Primer paso para reducir el tráfico en Doctor Robert, por donde circulan más de 10.000 vehículos al día

El Ayuntamiento de Reus actuará en la calle Doctor Robert con el fin de regular el tráfico de vehículos que diariamente utilizan este vial como una zona «de paso». El consistorio anunció la licitación de la instalación de un pilón automático al inicio de la calle, la cual actuará según un horario que no se ha determinado. Además, también se instalarán un interfono lector de códigos QR, una cámara lectora de matrículas y una cámara de vigilancia. Esta actuación llega después de que el departamento de Movilidad y Circulación del consistorio encargara a la empresa ETRA un estudio de la circulación de vehículos durante dos semanas. En este sentido, el consistorio califica que los datos de la zona son «insostenibles».

Con respecto a la calle Doctor Robert, en los días laborables circula una media de 10.394 vehículos diarios, con una intensidad media de entre 700 y 800 vehículos pasando cada hora. En cuanto a otros espacios próximos que el consistorio destaca, está la calle de J.M Arnavat i Vilaró, con 5.300 vehículos en el día, el arrabal de Sant Pere, con una media de 7.331 vehículos al día, y la plaza de la Puríssima Sang, con 4.210 vehículos cada día. Según justifican, «este volumen de vehículos provoca un peligro constante a los peatones que cruzan por los pasos de peatones, pero sobre todo aumentan mucho la polución causada por el tránsito rodado».

Ante esta situación, el pilón a Doctor Robert no será el único, ya que se contempla en el mismo anuncio de la licitación, con un presupuesto de 48.343,31 euros, la colocación de un nuevo pilón automático en la plaza de la Puríssima Sang con el fin de limitar los vehículos que acceden y aparcan en el interior de la plaza y regular los que circulan por el callejón de la Puríssima Sang. Además, la calle del Roser, que conecta la Riera de Miró con el inicio de la calle Doctor Robert, cambiará de sentido, haciendo que los coches vayan desde la plaza Catalunya hacia la Riera de Miró.

Finalmente, se llevará a cabo una última actuación en la calle de Sant Pere Apòstol, desmontando el pilón existente y los elementos periféricos del inicio de la calle del Mar y reinstalándolos al inicio de la calle de Sant Pere, en la intersección con arrabal de Sant Pere. Esta decisión se toma cerca que algunos vehículos estacionen en zonas no autorizadas, incumplan el horario autorizado por distribución de mercancías y supongan un riesgo para los peatones que circulan por la acera. Según se prevé, el plazo de ejecución de la totalidad de las obras será de 2 meses. Por lo tanto, es posible que esta nueva disposición entre en funcionamiento durante la primera mitad de 2026. Según confirman fuentes del consistorio a Diario Más, esperan que la tramitación vaya rápida, ya que es un contrato menor.

Ante estos inminentes cambios que sobrevuelan la zona desde hace tiempo, las opiniones son diferentes con respecto a los comercios de la calle Doctor Robert. Por un lado, desde la Pastelería La Boca ven con buenos ojos el cambio. «Es una calle que queda muy congestionado durante las horas punta u horas de salida de las escuelas de los alrededores. A veces para hacer la calle entero en coche he estado quince minutos. Además, supongo que dará una imagen más amable», opinan desde la pastelería. Por otro lado, la Peluquería Chiave Hair se muestra totalmente contraria. «Si ya es difícil ir por aquí, ahora todavía más. Desviar a la gente hacia Riera de Miró no lo veo muy buena idea, porque es una calle que ya va lleno. De alguna manera la gente tiene que salir del Tomb de Ravals y estás sacando una conexión entre el Tomb de Ravals y la Llibertat», consideran.

Por otro lado, Xavier Vallès, de la Asociación de Vecinos de Huertos de Miró, comenta que es un tema que en el barrio los afecta de manera «colateral». «No somos técnicos, veremos cómo va. Hemos hablado con el Ayuntamiento y ellos mismos nos han dicho que lo han pensado mucho. Supongo que habrá que ver cómo funciona y, si perjudica, lo revisarán», comenta. «Estamos de acuerdo con la idea general de sacar el tránsito rodado del centro de Reus, pero como siempre hace falta que se mejore el transporte público o se hagan más aparcamientos disuasivos gratuitos», añade Vallès.

