Proyectan construir más de 100 pisos nuevos en Reus: entre 30 y 50 serán de protección oficial

La empresa SB Immobiliària proyecta construir más de 100 pisos nuevos en el barrio de Mas Iglesias, en Reus, justo junto a la conocida Biblioteca Pere Anguera. La promoción se desarrollará en cuatro torres de planta baja y seis pisos, y entre los 100 a 138 domicilios previstos, entre 30 y 50 se reservarán para protección oficial, tanto en venta como en alquiler.

El solar, de 4.672 metros cuadrados y delimitado por las calles Joan Salvat Papasseit, Manuel de Pedrolo, Manuel Hugué y Escultor Juli Antoni, actualmente se encuentra cerrado con una valla provisional. La planificación busca mantener la continuidad de los ejes urbanos, creando además un paso transversal entre los bloques para mejorar la accesibilidad.

La propuesta incluye espacios comerciales más grandes que los actuales, con zonas porchadas que permitirán una mayor actividad en planta baja y mejorarán la vida del barrio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente el plan con condiciones, y la construcción se podrá ejecutar en cuatro fases de hasta cinco años cada una tras la aprobación definitiva.

SB Immobiliària, fundada en 1975 en Tortosa, cuenta con amplia experiencia en la Costa Daurada y Cataluña, habiendo desarrollado promociones en Tarragona, Amposta, Vila-seca, Salou, Sant Carles de la Ràpita y Barcelona. Además de este proyecto en Reus, la empresa trabaja actualmente en promociones en Figueres y L’Ampolla.

El proyecto forma parte de un contexto de transformación urbana en Mas Iglesias, donde también se construyen 132 pisos de protección oficial en alquiler a cargo de Llogueralia Reus, gracias a un acuerdo público-privado y financiación Next Generation. Estos edificios contarán con apartamentos de dos y tres dormitorios, cocinas equipadas y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Con estas nuevas promociones, el barrio de Mas Iglesias se prepara para un cambio significativo, sumando vivienda nueva y espacios comerciales más amplios, mientras se busca revitalizar la zona y reforzar la actividad urbana alrededor de la Biblioteca Pere Anguera.