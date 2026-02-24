Reus tiene el aeropuerto con el recorrido más fácil de Europa: premiado por cuarto año consecutivo

El aeropuerto de Reus ha recibido por cuarta vez consecutiva el galardón al “Mejor Aeropuerto Europeo” en su categoría, otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) dentro de su programa de calidad aeroportuaria ASQ. La instalación ha sido reconocida con el premio al “Recorrido más Fácil”, que destaca la comodidad y facilidad de tránsito para los pasajeros durante su estancia.

Estos galardones forman parte de los siete premios internacionales recibidos en Cataluña por los aeropuertos gestionados por Aena, entre los que también se encuentran el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y el de Girona-Costa Brava. En el caso de Reus, este reconocimiento pone de relieve la consistencia y la calidad sostenida del servicio, así como la atención a cada detalle del viaje.

El director del aeropuerto, Juan Crespo, ha destacado la importancia de estos reconocimientos: “Este galardón refleja el compromiso y la implicación de todo el equipo del Aeropuerto de Reus con un modelo de gestión centrado en el pasajero. No es la primera vez que los pasajeros reconocen nuestro trabajo, y esa reiteración pone de manifiesto que la orientación a la experiencia del viajero forma parte de nuestra forma de gestionar el aeropuerto”.

El premio al “Recorrido más Fácil” reconoce especialmente la facilidad y fluidez del paso por las instalaciones, asegurando que la estancia de los pasajeros sea agradable, intuitiva y eficiente. La reiteración de estos premios demuestra que el aeropuerto mantiene un estándar alto y constante en la calidad del servicio, consolidándose como referente europeo en su categoría.

El reconocimiento de ACI no solo premia a Reus, sino que forma parte de un panorama más amplio de excelencia aeroportuaria en España, donde otros aeropuertos gestionados por Aena, como Barcelona-El Prat y Girona-Costa Brava, también han recibido distinciones por su calidad de servicio, limpieza y experiencia del pasajero, destacando el compromiso general de la red aeroportuaria española con la mejora continua.