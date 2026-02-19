El polígono Agro-Reus se prepara para la compleción con parcelas mayores «para retener» empresas

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Reus se prepara para «completar» el polígono industrial Agro-Reus. El pleno del Ayuntamiento aprobará mañana el informe favorable al desarrollo del plan parcial urbanístico del sector D.6 Barranc de la Barraqueta, a efectos de una consulta previa. Calificado como zona industrial, y con un techo máximo de 81.169,87 metros cuadrados (m2), el ámbito se sitúa en el extremo noroeste del término municipal y está atravesado por la carretera de Alcolea del Pinar.

El plan parcial prevé «completar» el polígono industrial Agro-Reus con la creación de parcelas mayores «para retener y dar posibilidades de crecimiento» a las industrias implantadas en el polígono Agro-Reus, de forma que la prioridad, en origen, sería llenar el sector con las empresas preexistentes. Asimismo, se tendrá que urbanizar el último tramo de la carretera de Falset, antes de su conexión con la T-11.

El Agro-Reus es uno de los polígonos más consolidados de la ciudad. En el noroeste de la ciudad y con buenos enlaces por carretera, presenta una ocupación del 51,5%, según los datos del dosier para inversores, en el marco de la Estrategia de Proyección Exterior. Con una presencia destacada de empresas del sector agroalimentario, es uno de los polígonos industriales más antiguos y, al mismo tiempo, con más superficie en uso.

Hay que tener en cuenta que el grado de ocupación medio de los polígonos de actividad económica, que se extienden en 3,35 kilómetros cuadrados (km2), es de un 44,8%, con una media de 15 sociedades establecidas por estas zonas de trabajo. Los entornos de más reciente creación, como el Tecnoparc, Masía Sunyer y el Mercat del Camp, presentan las cifras más bajas, con una ocupación en torno al 20%.

Polígonos 10

El pasado enero, el concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, señaló que la disponibilidad de suelo «es el resultado de una planificación responsable y con visión de futuro, que combina polígonos ya consolidados, como Agro-Reus, con otros ámbitos estratégicos, como Bellissens o el Tecnoparc, que ofrecen grandes oportunidades de crecimiento vinculadas a la innovación, la tecnología y los nuevos modelos productivos».

En esta línea, por primera vez, se ha optado por designar una técnica municipal dedicada íntegramente a identificar suelo industrial y «dar respuesta directa y especializada a las empresas que hacen demanda». Además, está activo el plan Polígons 10, que busca conocer en detalle la realidad y las necesidades de los polígonos para mejorarlos y modernizarlos en aspectos como las infraestructuras, la vía pública o la movilidad.

En este contexto, el objetivo del gobierno municipal es «impulsar una reindustrialización moderna, sostenible y diversificada, capaz de atraer inversión, retener y reforzar el papel de Reus como polo económico de referencia en el Camp de Tarragona».