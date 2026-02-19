El Gobierno y los Comunes cierran un acuerdo para los presupuestos del 2026

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.ACN

Primer paso para poder tener nuevos presupuestos de la Generalitat para este 2026. El Gobierno y los Comuns han llegado a un acuerdo definitivo para las nuevas cuentas. Un pacto para la modificación de la Ley de Urbanismo que permite la prohibición de la compra especulativa de vivienda ha sido el último elemento que ha desencallado la negociación.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, firmarán públicamente este acuerdo por los presupuestos de 2026 en un acto que se celebrará a las 11:00 horas de la mañana en el Palau de la Generalitat. Cerrar este pacto poner ahora, sin embargo, el foco en ERC y en sus conversaciones con los socialistas para ver si inician o no negociaciones por los presupuestos.

El acuerdo de modificar la Ley de Urbanismo para prohibir la compra especulativa de vivienda implica la limitación para los grandes tenedores en la adquisición de viviendas en zonas tensionadas. El texto, avanzado por SER Catalunya, permite al resto de propietarios comprar pisos y ponerlos de alquiler si se respeta el tope de precios fijado en áreas de mercado tenso.

El documento prevé que las excepciones para los grandes tenedores sean para comprar para uso personal, de manera que sea la vivienda habitual del propietario, y, por otra parte, adquirir un edificio entero con la finalidad de destinar los inmuebles a arrendamiento habitual, respetando el límite previsto.

También se permitirá «excepcionalmente» la compra de una «única segunda residencia» en un municipio diferente de la vivienda habitual. En el caso de heredar un piso, si no se destina a vivienda propia o de un familiar de primer grado, se tendrá que poner a alquiler habitual, de acuerdo con el régimen de contención de rentas aplicable.