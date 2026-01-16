Reus tiene disponible más de un 50% de la superficie de los polígonos industriales

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El mapa de Reus presenta diez polígonos de actividad económica. Con 3,35 kilómetros cuadrados (km2) de superficie total, el grado de ocupación de la superficie es de un 44,8%. Queda todavía disponible un 55,2%. El concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, señala que los datos confirman que la ciudad «se encuentra en un momento clave de proyección económica e industrial». «Reus dispone hoy de una capacidad real e inmediata para acoger nueva actividad empresarial y generar empleo de calidad», subraya.

Por término medio, hay 15 empresas instaladas por polígono, si bien los entornos de más reciente creación, como el Tecnoparque, Masía Sunyer y el Mercado del Campo, presentan las cifras más bajas, con una ocupación en torno al 20%.

Baiges detalla que la disponibilidad de suelo «es el resultado de una planificación responsable y con visión de futuro, que combina polígonos ya consolidados, como Agro-Reus, con otros ámbitos estratégicos, como Bellissens o el Tecnoparque, que ofrecen grandes oportunidades de crecimiento vinculadas a la innovación, la tecnología y los nuevos modelos productivos». En esta línea, por primera vez, se ha optado por designar una técnica municipal dedicada íntegramente a identificar suelo industrial y dar respuesta directa y especializada a las empresas que hacen demanda».

Los polígonos más recientes, como el Tecnoparque, tienen menos ocupación

En este contexto, el objetivo del gobierno municipal es «impulsar una reindustrialización moderna, sostenible y diversificada, capaz de atraer inversión, retener y reforzar el papel de Reus como polo económico de referencia al Campo de Tarragona». «Apostamos por sectores estratégicos como el agroalimentario, la logística, la industria tecnológica, la economía verde y los servicios avanzados, alineados con las transformaciones que marcarán el futuro de la economía», expresa al concejal de Promoción Económica. «Reus tiene suelo, tiene proyecto y tiene la voluntad política para seguir creciendo, generando oportunidades y construyendo una ciudad más competitiva y con futuro; en esta estrategia, los polígonos industriales, auténtico pulmón económico de la ciudad, son y seguirán siendo una pieza primordial», concluye.

Polígons 10

Hay que recordar que el Ayuntamiento tiene activo el plan Polígons 10, que busca conocer en detalle la realidad y las necesidades de los polígonos para mejorarlos y modernizarlos en aspectos como las infraestructuras, la vía pública o la movilidad. En esta línea, el mapa de los polígonos se ha simplificado, de quince a diez unidades, para facilitar la delimitación de zonas de actuación para las diferentes acciones proyectadas.