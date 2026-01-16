Empresa
Reus tiene disponible más de un 50% de la superficie de los polígonos industriales
El Ayuntamiento busca impulsar una «reindustrialización moderna»
El mapa de Reus presenta diez polígonos de actividad económica. Con 3,35 kilómetros cuadrados (km2) de superficie total, el grado de ocupación de la superficie es de un 44,8%. Queda todavía disponible un 55,2%. El concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, señala que los datos confirman que la ciudad «se encuentra en un momento clave de proyección económica e industrial». «Reus dispone hoy de una capacidad real e inmediata para acoger nueva actividad empresarial y generar empleo de calidad», subraya.
Por término medio, hay 15 empresas instaladas por polígono, si bien los entornos de más reciente creación, como el Tecnoparque, Masía Sunyer y el Mercado del Campo, presentan las cifras más bajas, con una ocupación en torno al 20%.
Baiges detalla que la disponibilidad de suelo «es el resultado de una planificación responsable y con visión de futuro, que combina polígonos ya consolidados, como Agro-Reus, con otros ámbitos estratégicos, como Bellissens o el Tecnoparque, que ofrecen grandes oportunidades de crecimiento vinculadas a la innovación, la tecnología y los nuevos modelos productivos». En esta línea, por primera vez, se ha optado por designar una técnica municipal dedicada íntegramente a identificar suelo industrial y dar respuesta directa y especializada a las empresas que hacen demanda».
En este contexto, el objetivo del gobierno municipal es «impulsar una reindustrialización moderna, sostenible y diversificada, capaz de atraer inversión, retener y reforzar el papel de Reus como polo económico de referencia al Campo de Tarragona». «Apostamos por sectores estratégicos como el agroalimentario, la logística, la industria tecnológica, la economía verde y los servicios avanzados, alineados con las transformaciones que marcarán el futuro de la economía», expresa al concejal de Promoción Económica. «Reus tiene suelo, tiene proyecto y tiene la voluntad política para seguir creciendo, generando oportunidades y construyendo una ciudad más competitiva y con futuro; en esta estrategia, los polígonos industriales, auténtico pulmón económico de la ciudad, son y seguirán siendo una pieza primordial», concluye.
Polígons 10
Hay que recordar que el Ayuntamiento tiene activo el plan Polígons 10, que busca conocer en detalle la realidad y las necesidades de los polígonos para mejorarlos y modernizarlos en aspectos como las infraestructuras, la vía pública o la movilidad. En esta línea, el mapa de los polígonos se ha simplificado, de quince a diez unidades, para facilitar la delimitación de zonas de actuación para las diferentes acciones proyectadas.
Reus
El final de la pesadilla de las bombas en Reus
Miquel Llaberia