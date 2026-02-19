La Facultad de Medicina de la URV estrena espacios a la espera del traslado al Campus Bellissens

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili (URV) inauguró ayer dos nuevos laboratorios, una sala polivalente y la ampliada aula de informática en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, unas actuaciones que permitirán mejorar la «docencia» y «las capacidades de los alumnos», en palabras del rector, Josep Pallarès. Les obras han sido financiadas con una subvención del Ministerio de Sanidad vinculada a la ampliación de las plazas de estudiantes del grado en Medicina, que han pasado de 125 a 137.

Los nuevos espacios responden a un movimiento de dominó. La liberación del estabulario, trasladado al Campus Bellissens, ha permitido crear dos laboratorios. En paralelo, los antiguos laboratorios han sido sustituidos por la sala multifuncional. La intervención, que ha tenido un coste total de unos 1,5 millones de euros, también ha permitido dotar de elementos de simulación los hospitales Sant Joan de Reus y Joan XXIII de Tarragona. «Partimos de unas instalaciones que se han hecho viejas y de una especie de prácticas con grupos pequeños y que necesitan aulas diferentes de las clásicas de teoría; hemos ganado muchísimo en luminosidad y el cumplimiento de los estándares de seguridad», celebró la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Fàtima Sabench.

La subdelegada del Gobierno estatal en Tarragona, Elisabet Romero, expresó que la actuación mejora las capacidades de los alumnos y compartió el deseo «de que se queden aquí». En esta línea, Sabench avisó de que se tiene que ir con cuidado de no tensar en exceso el sistema hospitalario.

La intervención se vincula con el aumento de alumnado del grado en Medicina

Nueva facultad

En paralelo, la URV está trabajando para trasladar la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud al Campus Bellissens. La universidad aprobó una reserva presupuestaria de 1,94 millones de euros para iniciar los trámites para la redacción de los proyectos, mientras que la Diputación de Tarragona se comprometió a aportar 1 millón de euros para inversiones y proyectos de investigación y conocimiento de la institución académica, entre los cuales se encuentra la nueva sede para la facultad. El Ayuntamiento de Reus asumió los estudios previos. Fuentes del Departamento de Investigación y Universidades añaden que «este tema se está trabajando conjuntamente con la URV» y que se está avanzando, si bien todavía no se pueden especificar detalles.

Pallarès remarcó que se está en contacto con «todos los actores políticos». «El proyecto de la nueva facultad responde a la necesidad de tener instalaciones nuevas, que son reclamadas, pero mientras eso no llega, tenemos que dar la máxima calidad a nuestros alumnos,» concluyó.