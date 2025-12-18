EDUCACIÓ
La URV aprova impulsar el grau en Farmàcia per al curs 2027/28
El Consell de Govern dona llum verda a la nova titulació, que ampliarà l’oferta a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, a més de la convocatòria de 21 places de catedràtic i un pressupost un 4% més alt que l’any passat
La Universitat Rovira i Virgili ha iniciat el procés que ha de culminar amb la inclusió en la seva oferta docent, el curs 2027/28, d’una nova titulació: el grau en Farmàcia. La programació dels nous estudis ha estat aprovada aquest dijous pel Consell de Govern, que també ha donat llum verda a la convocatòria de priorització de 21 places de promoció de catedràtic o catedràtica, tant d’universitat com contractat, i a un pressupost de gairebé 152.000.000 d’euros, un 4,12% més alt que el de l’any passat, que en aquest cas haurà de ser aprovat pel Consell Social.
El grau en Farmàcia té com a objectiu fonamental formar experts en tots els aspectes relacionats amb els medicaments, de conformitat amb les directives europees referents a la professió farmacèutica i proporcionant la formació necessària per a exercir-la. La durada dels estudis és de cinc anys d’ensenyament teòric i pràctic, amb un total de 300 crèdits, 30 dels quals són de pràctiques tutelades a farmàcies o hospitals. Els departaments implicats en el nou grau seran els de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina i Cirurgia, Química Física i Inorgànica, Química Analítica i Química i Orgànica, Bioquímica i Biotecnologia i Gestió d’Empreses.
El nou grau, quan es completi el procés de validació per part de la Generalitat, ampliarà l’oferta a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, a Reus, amb la perspectiva del trasllat al campus Bellissens, on es consolidarà un hub de salut amb la docència i la recerca de la URV al costat de l’Hospital Sant Joan. Es tracta d’una petició del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), que va traslladar a la URV la necessitat d’incorporar professionals al territori per donar resposta a la demanda, garantir el relleu generacional i evitar que l’estudiantat que vulgui formar-se en aquest sector hagi de marxar a Barcelona, únic àmbit territorial en què s’imparteix actualment.
El Consell de Govern d’aquest 18 de desembre també ha aprovat la convocatòria de priorització de 21 places de promoció de les dues figures de catedràtic o catedràtica: el d’universitat i el contractat. El termini per presentar sol·licituds s’obre aquest 19 de desembre i es tanca el 16 de gener. Entre d’altres requisits per optar-hi, cal tenir una relació contractual permanent i a temps complert amb la URV i haver obtingut dos trams de docència i de recerca (cada tram són sis anys).
Pel que fa al pressupost del 2026, és de 151.783.663 euros, un 4,12% més alt que el del curs passat. Pel que fa als ingressos, hi ha un petit increment de recursos al sistema d’universitats públiques catalanes, mentre que en les despeses, es preveu un augment de les despeses de personal, en què s’ha considerat l’increment vegetatiu que es té cada any, i també s’hi inclou, entre d’altres, la partida per dur a terme les promocions de catedràtics, a més dels costos de les despeses corrents, de la renovació de diversos contractes i de noves aplicacions informàtiques.
El Consell de Govern també ha aprovat la recuperació de la Unitat Predepartamental d’Arquitectura, pas previ per crear el Departament d’Arquitectura, s’ha ratificat l’acord sobre els nous criteris d’assignació i distribució del complement de productivitat del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis (PTGAS) funcionari per compensar l’eliminació del premi de jubilació decretada pel govern català.