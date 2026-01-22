La URV, en los puestos del Times Higher Education

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili aparece por tercer año consecutivo en los once ámbitos de conocimiento que evalúa el Times Higher Education para confeccionar el World University Rankings by Subject 2026, la clasificación mundial de las mejores universidades por disciplinas. El ranking basa los resultados en dieciocho indicadores que miden el rendimiento de las universidades en cinco áreas: docencia, en torno a la investigación, calidad de la investigación, internacionalización e industria.

Aunque respecto del año pasado la URV no mejora en su posicionamiento en la clasificación global ninguno de los ámbitos de conocimiento, se mantiene bien situada en ámbitos como Ciencias de la Vida, Ciencias Físicas, Ciencias Sociales e Ingenierías, en que se sitúa a la mitad, alta del ranking. En este sentido, especialmente destacable es la posición en Ciencias de la Vida, ya que en el ámbito estatal se mantiene en la tercera posición, que comparte con seis universidades más. En este ámbito también es tercera dentro del mapa universitario catalán, en el que ocupa la cuarta posición en Ciencias Físicas y Ciencias Sociales.

La URV progresa también en ámbitos como Economía y Negocios, Medicina y Salud y Ciencias de la Computación, ya que gana posiciones en la clasificación de universidades españolas.