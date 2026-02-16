Los juzgados se preparan para recibir nuevos jueces y adaptarse a la ley de eficiencia

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática invertirá unos 5 millones de euros para reformar los Juzgados de Reus. La intervención actuará a los sistemas de ventilación y climatización y a la cubierta, y permitirá adecuar los espacios del edificio para adaptarse a la nueva ley de eficiencia judicial, sin embargo, también, para prepararse para la eventual llegada de nuevas unidades judiciales.

Fuentes del Departamento de Justicia y Calidad Democrática apuntan que las obras que se llevarán a cabo en los juzgados responden a dos cuestiones principales. Por una parte, preparar el espacio para posibles «nuevas unidades judiciales», lleguen con la convocatoria del 2026, en el 2027 o ante cualquier eventualidad. Además, permitirán adecuar el entorno a la ley 1/2025 de eficiencia judicial, que busca la racionalización del sistema y el impulso de servicios comunes que dan asistencia de manera transversal a las plazas judiciales.

El Gobierno del Estado anunció, a finales de enero, la creación de 500 nuevas plazas de juez en el 2026, 91 de las cuales estarán destinadas a Cataluña. El borrador del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts propone la apertura de una nueva plaza en la sección social del Tribunal de Instancia de Reus, una decisión que resolvería una petición histórica de la ciudad. Hasta el 26 de febrero, las comunidades autónomas tienen tiempo para enviar enmiendas y ajustar la distribución definitiva de las unidades. «Tenemos capacidad llena para asumir todas estas nuevas unidades judiciales», expresó al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en una comparecencia la semana pasada. «Se trata de una noticia excelente y un paso esencial por reparar el déficit histórico que acumula Cataluña en este ámbito y para descongestionar el servicio público de la administración de justicia», había celebrado días atrás, subrayando que la llegada de las unidades judiciales «reducirá los plazos judiciales y permitirá que los ciudadanos tengan acceso a una justicia ágil, rápida y eficaz».

Una reivindicación histórica es la creación del segundo juzgado de lo social de Reus

En una visita institucional a Reus en febrero del 2025, Espadaler reiteró que trabajará «para que una de las nuevas unidades judiciales para incorporar lo antes posible sea el segundo juez social en la capital del Baix Camp». Es una de las reivindicaciones más reiteradas del sector. De hecho, según la Memoria de lo Audiencia Provincial de Tarragona del año 2024, el juzgado de lo social de Reus está «sobresaturado», con una carga de trabajo superior al «módulo legalmente previsto» y que ha necesitado el refuerzo de un Juez de Adscripción Territorial a la espera de la implementación de la nueva unidad.

Asimismo, el ejecutivo central y Esquerra Republicana (ERC) pactaron la creación de 90 unidades judiciales adicionales para el 2027. Entre las dos llegadas, se alcanzará la cifra de 1.050 jueces en Cataluña, hecho que permitirá acercar la ratio de magistrados por habitantes en la media española y europea. En paralelo, 39 jueces de la última promoción de la Carrera Judicial tendrán como destino Cataluña, siendo una plaza en la sección penal del Tribunal de Instancia de Reus.

El contrato de obras ha salido a licitación por un presupuesto base de 5,8 millones de euros (IVA incluido). El plazo máximo de ejecución será de 21 meses y la previsión es que la actuación empiece a partir de julio del 2026.