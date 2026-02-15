Punto indignante del Reus contra el Barbastro (0-0)

El Reus FC Reddis se quedó con un punto después de la guerra contra el Barbastro. El duelo fue difícil de digerir, pero acabó con desenfreno. Los rojinegros jugaron toda la segunda parte con un hombre menos, tuvieron ocasiones para ganar y también polémica de un posible penalti mientras que los aragoneses vieron como el árbitro los anulaba un gol en los últimos instantes. Con todo, un punto que amarga, indigna y no satisface en el Reus.

El conjunto rojinegro llegaba en un campo de batalla. El Barbastro es un equipo difícil de tragarse, primero por su estilo de juego directo y de choques constantes en los duelos y, segundo, porque el césped tampoco permite mucho más. Aun así, el Reus salió a morder. Miquel Ustrell la probó en la primera acción con una internada por la izquierda que el meta Cebollada paró. Cinco minutos después, el Barbastro la devolvió forzando la intervención de Pacheco.

Cada jugada de estrategia del Barbastro era una guerra particular y el Reus estaba preparado. Cogidas, bloqueos y mucho contacto en cada centro, pero el Reus salía vivo y preparado. Después de sobrevivir al asedio, los de Carrasco acabaron la primera parte mereciendo más. Y la tuvo de falta.

La pelota se situó al vértice del área. Era una oportunidad perfecta para una centrada, pero con Xavi Jaime el chute directo siempre es la mejor opción. El de Torreforta no lo dudó y envió la pelota con efecto directo en el travesaño.

A la reanudación, el partido cambió en el tono muy pronto. Lluís Recasens llegó tarde a un duelo y el árbitro lo expulsó. El Reus se quedó con un hombre menos, pero no bajó los brazos. De hecho, con un hombre menos, el Reus tenía más peligro. Serrano revolucionó el partido y los rojinegros tuvieron dos claras. La primera, con una centrada lateral que Pol Fernández remató solo por encima de la portería de Cebolleda.

Lo que no había pasado en todo el partido lo hizo en los últimos diez minutos. El Reus tuvo su escándalo particular. Córner en el segundo palo que Raúl Melo cogió al área pequeña. A solas y con la portería enorme, remató con fuerza en el muñeco y Cebolleda la paró. La pelota estaba muerta en el área pequeña y el defensor del Barbastro, Fernández, saltó sobre el esférico como un soldado sobre una granada. El jugador contuvo la pelota con el brazo mientras que los jugadores del Reus no se creían como el árbitro no señaló penalti.

La locura continuó en el área del Reus cuando el Barbastro tuvo su polémica particular con un gol anulado. Falta a la frontal del área que remata el equipo aragonés de manera directa. Kun salta por encima de la pelota y esta se cuela en el fondo de la red, pero el árbitro señaló fuera de juego por el movimiento del delantero. El conjunto local tampoco se lo creía e insistió más, pero Pacheco lo paró todo i el partido no dio para más.