Reus hace un año que inició un plan de actuación en el Teatre Fortuny antes del cierre temporal

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha asegurado que hace un año se inició un plan de actuación en el Teatre Fortuny, un trabajo que ha derivado en el cierre temporal del equipamiento por no garantizar las condiciones de seguridad. El documento se empezó a redactar después del cambio de gerente del teatro, si bien el consistorio remarca que en el último año no ha habido riesgo para la ciudadanía.

"No era un riesgo inminente para nadie, pero priorizamos la seguridad por encima de un beneficio económico", ha apuntado Guaita, quien ha añadido que las administraciones y organismos implicados han actuado responsablemente al ser conocedores de la situación. Con todo, ya se han reubicado las funciones programadas en febrero en diferentes espacios de la ciudad.

La decisión de cerrar temporalmente el equipamiento cultural la tomó de forma unánime el Consell General del Consorci del Teatre Fortuny, del que forma parte el Ayuntamiento de Reus y la Diputación de Tarragona. Una medida que se aplicó después de detectar deficiencias en materia eléctrica y antiincendios en una revisión reciente. "La mejor opción es el cierre temporal para hacer estas actuaciones porque no queremos poner en riesgo a nadie", ha subrayado la alcaldesa Sandra Guaita.

El plan director de inversiones y mantenimiento se empezó a gestar al inicio del mandato, para conocer el estado de este edificio de 150 años de historia. Aproximadamente hace un año se intensificaron las tareas de revisión en materia de seguridad y acciones de mantenimiento, que ha acabado desembocando en el cierre temporal del equipamiento.

Ahora, está previsto que se hagan dos actuaciones centradas en el sistema eléctrico y una válvula del sistema de antiincendios. Por otra parte, los espectáculos previstos este mes de febrero ya se han reubicado en otros espacios de la ciudad o bien se han pospuesto para más adelante.