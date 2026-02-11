CSIF presenta un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

CSIF abre un procedimiento judicial al presentar un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Reus por «reiterados incumplimientos del convenio colectivo» y la «vulneración de los derechos laborales del personal municipal». Desde la sección sindical en el consistorio reusense alertan de que «ya no se puede seguir ocultando» la situación, ya que «el Ayuntamiento incumple de manera sistemática el convenio vigente». Según afirman, han llevado ante la Justicia varios incumplimientos como el impago de indemnizaciones por agresiones en acto de servicio, recortes en el complemento de productividad, cambios de criterio en el permiso parental e incumplimientos de equiparaciones y mejoras retributivas.

Esta denuncia llega en medio de un contexto de negociaciones sindicales por el anexo de la Guardia Urbana de Reus dentro del convenio colectivo del personal municipal del Ayuntamiento. Según CSIF, estos procedimientos «ponen de manifiesto una problemática estructural en la gestión de los derechos del personal municipal». Por este motivo, prevén «utilizar todas las vías legales disponibles, incluida la jurisdiccional», como «mecanismo legítimo de defensa del personal del Ayuntamiento de Reus». Desde el Ayuntamiento han expresado hasta ahora su voluntad para «seguir trabajando» y mantener las reuniones que sean necesarias sobre este tema.