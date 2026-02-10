Suspenden las funciones del Teatro Fortuny de Reus por motivos de seguridad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Consorcio del Teatro Fortuny acuerda la suspensión temporal de actividad para llevar a cabo las actuaciones necesarias para seguir garantizando las condiciones de seguridad en materia eléctrica y antiincendios, de acuerdo con la normativa. Estas medidas ya se están trabajando y se prevé que estén terminadas el más bien posible.

En este mandato, se ha pedido la redacción de un Plan Director del Teatro Fortuny para poder identificar las necesidades del equipamiento y una correcta calendarización de las mismas.

Se está trabajando para reubicar las funciones programadas durante el mes de febrero en diferentes espacios de la ciudad. A partir de este jueves se comunicará la replanificación de las mismas y, en caso de que no sea posible, se procederá al retorno del importe de las entradas vendidas.

Algunos de los actos aplazados son 'Revolució', que se llevaba a cabo hoy 10 de febrero a las 20:30 horas, 'Concert Solidari Divendres de Carnaval' que tenía lugar el 13 de febrero a las 20:30 horas y el musical 'Gaudí', previsto para el 19 de febrero a las 20:30 horas, entre otros actos.