El helicóptero del SEM con base en Móra d'Ebre se ubicará en Reus hasta disponer del nuevo helipuerto

El alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, ha anunciado que el helicóptero del SEM con base en Móra d'Ebre se trasladará de forma "provisional" en las instalaciones del 112 de Reus mientras no se encuentren unos terrenos adecuados y se habilite el nuevo helipuerto previsto en el municipio.

Según ha explicado el mismo Biarnés, el incidente de vuelo con unos cables eléctricos que tuvo lugar hace unas semanas en Garcia "ha acelerado" esta decisión. Ha avanzado que la Generalitat "está trabajando para rescindir el contrato" con la empresa Eliance y que "la nueva compañía" que se haría cargo del servicio quiere "trasladar" el aparato a Reus hasta disponer de las nuevas instalaciones. Biarnés ha avanzado que el consistorio dispone ya de cuatro nuevas posibles ubicaciones.

El traslado se haría, según el alcalde, por un tema estrictamente "técnico" y dar cumplimiento a la "normativa", dado que las instalaciones actuales no serían del todo adecuadas. El "compromiso" del Departamento de Salud, según Biarnés, es que esta ubicación provisional en el complejo del 112, entre Reus y Tarragona, finalizará una vez esté construida y operativa la nueva superficie prevista en Móra d'Ebre. La planificación de la Generalitat preveía disponer del nuevo helipuerto en el año 2027.

Durante las últimas semanas, los grupos políticos de la oposición municipal y sindicatos como la UGT han criticado el gobierno municipal por el retraso del gobierno municipal a la hora de ceder a la Generalitat unos terrenos técnicamente viables para empezar las obras del nuevo helipuerto. El alcalde ha asegurado que asume la resolución de este "reto estratégico" para el municipio "con la máxima urgencia".

Según ha recordado, el gobierno municipal sigue trabajando con los departamentos de Territorio y Salud en el estudio de viabilidad de los nuevos emplazamientos en el margen de los ya previstos. Se buscan terrenos bien comunicados y cerca del Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Hará falta llegar a un acuerdo con los propietarios o expropiarlos.

El hecho que algunas de estas ubicaciones se encontrara en el polígono industrial de la Verdeguera, acondicionando su ampliación, o próximo a viviendas los convertiría en poco idóneos. En todo eso, se suman condicionantes geográficos y climáticos, como la presencia de niebla durante muchos días en invierno.