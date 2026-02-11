METEOROLOGIA
Protecció Civil envia les alertes per les fortes ventades a tota la població
El missatge s'ha rebut a les 18:20 hores d'aquest dimecres 11 de febrer
Protecció Civil ha enviat aquest dimecres 11 de febrer a les 18:20 hores, l'alerta per fortes ventades a tota la població. En el missatge recorden evitar desplaçaments innecessaris i activats a l'exterior.
També ha fet incís en la suspensió d'activitats escolars, universitàries, esportives, serveis socials i sanitaris no urgents entre les 00:00 hores i les 20:00 hores del dijous 12 de febrer.