Un centenar de personas asisten al encierro de Salvador Vilaseca

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Un centenar de personas asistieron ayer por la noche en el Instituto a Salvador Vilaseca de Reus para llevar a cabo un encierro en el centro educativo como acto reivindicativo y de protesta. Una acción que servía como actuación previa de apoyo a las manifestaciones previstas para hoy el miércoles 11 de febrero en las ciudades de Tarragona y Tortosa. Una jornada que, tal como expresa Pau Roig, profesor de Filosofia de l'Institut Salvador Vilaseca, se organizó de una manera casi «espontánea» por parte de un sector del claustro. «Es cierto que CGT nos ha echado una mano, pero es una iniciativa propia que ha surgido después de algunas reuniones», comenta Encarnado. Según explica, «todo empezó como una broma»: ¡«Es aquello que un día lo comentas medio en broma, pero que si quieres no es broma! La gente se fue animando y lo hemos organizado». El encierro empezó con un Cine-Fórum que proyectó el filme La estrategia del Caracol a las 17 horas, seguimiento de una asamblea abierta a todo el personal docente asistente y, finalmente, una cena de hermandad.

Unas movilizaciones y acciones de protesta que, tal como señala Encarnado, tienen varios objetivos, como «la bajada de las ratios es uno de los principales puntos de consenso, es una cosa que afecta muy negativamente a los alumnos a muchos centros dónde hay 30 o 35 alumnos por aula». Además, otro ámbito donde se quiso señalar la necesidad de tomar medidas está en la «simplificación de la burocracia»: «Se tienen que facilitar determinados procesos que afectan a algunos profesores». Los otros puntos de consenso son la mejora de los salarios, ya que «hace 15 años que nuestro sueldo está congelado», cosa que supone «una pérdida de poder adquisitivo» y la disposición de «más recursos». «Este último punto realmente es el paraguas de todo. Muchas veces sale un determinado político o partido anunciando que se hará una cosa, por ejemplo en el ámbito de inclusión, pero como no se ponen los recursos necesarios acaba funcionando mal», especifica Encarnado.

Finalmente, un punto más que añaden desde los maestros en huelga del Instituto a Salvador Vilaseca es «tener más en cuenta al profesorado a la hora de cambiar los currículums». «Por ejemplo, se han llevado a cabo cambios donde el profesorado estaba en contra, como la fusión de Física y Química o Biología y Geología. No entendemos cómo se pueden hacer cambios en el currículum sin tener en cuenta en aquel que día tras día está a pie del aula impartiendo estas materias», destaca al profesor de Filosofía. Con respecto a las movilizaciones de hoy, se prevé una concentración convocada por CGT en la plaza Imperial Tarraco de Tarragona a las 11.30 horas y a la plaza de Barcelona de Tortosa a las 12.20 horas.