Evitar un daltabaix
Ja a l’any 1784, les ordinacions de la Reial Congregació, disposen que es el Clavari qui tindrà l’obligació de portar el Sant Crist a l’altar major de la Prioral i convidar a la Comunitat de preveres, per retornar-lo després de l’ofici al Temple de la Sang. Les ordinacions de 1827, expliquen, que des d’antany, el Sant Crist es trasllada des del Temple de La Sang a l’altar major de la Prioral, es aquí quan s’esmenten les processons del migdia, i l’acompanyament en processó del Sant Crist a la Priorat per la Funció de les tres hores, o de l’agonia. Que amb la processó del retorn o les Tres Gracies, esdevé des de 1907, el fet de girar la imatge del Sant Crist de la Sang vers al poble sant de Reus, a la portalada del Temple, perquè la gent present pugui demanar millor «les tres gràcies», tot responent de ben segur a una tradició que ja feia molts anys que els reusencs devien celebrar.
La Funció de l’Agonia, ha estat organitzada des d’antany per la Reial Congregació de la Puríssima Sang, qui demana a la comunitat de preveres la designació d’un mossèn per la predica de les Set Paraules. A excepció dels períodes bèl·lics i del Covid19 (2020 i 2021 que s’ha realitzat al Temple de la Sang), no hi ha hagut impediment que hagi avortat aquest acte: ni la pluja, ni el vent, ni les amenaces de bomba dels anys 1978 i 1979 (que si que van impedir la sortida del Sant Enterrament), han trencat la perseverança i permanència d’aquest Acte.
L’Arquebisbat de Tarragona, en un nou premeditat pols contra la Reial Congregació de la Puríssima Sang, dels que aquests últims mesos ens té familiaritzats. Comunica el trasllat la Funció de l’Agonia de la Prioral a la Parròquia de Sant Joan, segons diu la premsa, per evitar enfrontaments, ja que com es de manifest es el deure del Clavari i la Reial Congregació traslladar el Crist de l’Agonia, el Sant Crist de la Sang a la Prioral. Per l’Arquebisbat, que passarà als anals de la història, es un enfrontament rebre el Sant Crist de la Sang a la Funció de l’Agonia.
Aquesta imposició, trenca l’ESSÈNCIA de la Solemnitat, que comporta amb la Processó de l’Agonia, portar el Sant Crist a morir a la Funció de l’Agonia, per retornar-lo al seu Temple titular en la processó de retorn de Les Tres Gràcies.
Amb això vull dir, que la Reial Congregació durant anys ha fet un esforç important per obtenir el reconeixement institucional com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional de Les Tres Gràcies (que no solament es l’acte de girar el Sant Crist a la portalada del Temple, sinó que contempla tot el desenvolupament anterior). Aquest reconeixement, no es més que per GARANTIR LA PROTECCIÓ I PRESERVACIÓ d’aquest Acte en la seva essència tradicional i devocional, i per tant qualsevol modifi cació, vulnera el que estableix el DECRET 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya, i atenta contra una Festa Patrimonial d’Interès Nacional que està protegida per l’Administració Pública, precisament perquè això no succeeixi.
Amb aquesta decisió, s’atempta deliberadament contra la protecció i el reconeixement institucional i obre la porta a la possibilitat de perdre el reconeixement de Festa Patrimonial d’Interès Nacional de Les Tres Gràcies de Reus, un Acte que no es tan sols patrimoni de La Sang, sinó de tots els reusencs, i que seria un greu daltabaix per la ciutat de Reus.