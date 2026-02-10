CSIF lleva a los juzgados los incumplimientos del Ayuntamiento de Reus en materia de derechos laborales

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Urbana de ReusAyuntamiento de Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado y mantiene abiertos varios procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento de Reus ante los reiterados incumplimientos del convenio colectivo y la vulneración de los derechos laborales del personal municipal.

En un comunicado, la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Reus alertan de una situación que ya no se puede seguir ocultando ya que los derechos del personal municipal sólo se están defendiendo de manera efectiva cuando se acude a los tribunales.

El sindicato denuncia que el Ayuntamiento incumple de manera sistemática el convenio vigente, guarda silencio ante las reclamaciones legítimas de los trabajadores y aplica recortes encubiertos de derechos, mientras otras organizaciones sindicales optan por la inacción o la connivencia.

El CSIF ya ha llevado ante la Justicia el impago de indemnizaciones por agresiones en acto de servicio; los recortes ilegales en el complemento de productividad durante situaciones protegidas; el cambio de criterio en el permiso parental; y el incumplimiento de equiparaciones y mejoras.

Para CSIF, estos procedimientos ponen de manifiesto una problemática estructural en la gestión de los derechos del personal municipal, caracterizada por la falta de resoluciones expresas, la aplicación de criterios restrictivos no previstos en el convenio, el incumplimiento de acuerdos colectivos vigentes y la carga que se traslada al mismo trabajador para defender derechos que tendrían que ser reconocidos de oficio.