Docents se encerrarán en el Instituto Salvador Vilaseca para preparar la huelga del sector educativo

El 11 de febrero, el sector educativo ha convocado una huelga unitaria para reclamar mejoras laborales con urgencia. La plaza Imperial Tàrraco de Tarragona será el escenario de la principal manifestación del territorio, a partir de las 11.30 horas. No obstante, no será la única acción reivindicativa. El día anterior, se ha programado un encierro en el Instituto Salvador Vilaseca para ofrecer un espacio de encuentro entre el personal y «subir un grado el tono», según explica Pau Roig, docente del centro. «No es sólo nuestro sueldo, que evidentemente es una cosa que nos importa y no lo quiero minimizar, pero también es una lucha en favor de nuestros alumnos y de construir el futuro que nos merecemos todos como sociedad», expresa.

El acto está abierto a todos los profesores, funcionarios e interinos, de la administración pública convocados a la huelga, más allá del Instituto Salvador Vilaseca. El objetivo principal será «organizarnos y preparar la protesta». Por eso, se preparará un taller de pancartas y se celebrará una asamblea dirigida a los docentes, maestros y personal de atención educativa, de administración y servicios y de ocio educativo. Asimismo, tendrá lugar un cine-fórum con debate posterior, con la proyección de La estrategia del caracol. La intención es organizar por la noche una cena de hermandad y pasar la noche en el centro.

Encarnado detalla que hay cuatro reclamaciones principales que han desembocado en las movilizaciones. En primer lugar, un aumento de sueldo, vista la pérdida del poder adquisitivo de los últimos quince años. El profesorado también pide la reducción de las ratios, ya que «en muchas aulas estamos con más de 30 estudiantes y eso perjudica directamente a nuestro alumnado». También se exigen más recursos y una simplificación de los procesos burocráticos.

El docente subraya que no son peticiones que han surgido de la nada, sino que provienen de una carga que se ha ido incrementando los últimos años. «Vivimos en un país que destina la mitad que lo que se destina a Europa a la enseñanza y milagros no podemos hacer; eso tiene unas consecuencias nefastas», asevera.

Diálogo social

En estos momentos, «optimista con que el Departamento nos haga caso, no», lamenta Encarnado, que prevé que la movilización del 11 de febrero marque el inicio «de un ciclo de huelgas que se acerca y que irá a más». No obstante, afirma que «la cuestión es conseguir también que haya un diálogo social al respecto». «Muchas familias y gente de la calle no son conscientes de cómo están los centros educativos, es necesario que provoquemos este diálogo», concluye.