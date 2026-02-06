Rodalies no prevé normalidad en el servicio hasta abril

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado que se trabaja para acabar con “todas las limitaciones” y recuperar la normalidad en el servicio en Rodalies “de cara a abril”. En declaraciones a los medios este viernes desde la estación de Sants, ha detallado que también se trabaja para que la R3 esté “recuperada” en dos semanas.

Con respecto a la R4, ha dicho que la incidencia de este jueves en Sant Feliu obligó a interrumpir la circulación “por precaución” y ha encaminado a los pasajeros a los servicios de FGC, Tram, bus y metro, ya que es más “eficiente” para entrar en Barcelona que un servicio alternativo por carretera. Asimismo, ha dicho que tienen una flota de autobuses preparada por si hiciera falta.

Preguntado por la recuperación del tramo afectado, no ha querido poner fecha: "En el momento en el que Adif acabe las obras, se hagan los protocolos habituales de seguridad, se podrá reabrir el servicio". Con respecto al túnel de Rubí, reabierto este jueves parcialmente para las mercancías, ha explicado que la previsión es que de momento sólo circulen estos trenes, y más adelante los de pasajeros.

Huelga de maquinistas

Con respecto a la huelga de maquinistas prevista para el lunes y martes, ha recordado que se aplicarán los servicios esenciales decretados por la Generalitat, a la vez que se mantendrán los servicios alternativos por carretera, ya que no están afectados por la huelga.