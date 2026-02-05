El Reus se prepara para un todo o nada en la Champions

El Reus Deportiu Brasilia se prepara para disputar hoy un partido de todo o nada a la Champions. Los rojinegros reciben el Saint-Omer, el campeón francés, para sumar tres puntos clave de cara a la clasificación para la final a ocho. El partido no es crucial en sí, pero la realidad del grupo de Europa así lo marca.

Barça Porto y Trissino casi que ya han confirmado su presencia a la siguiente fase, eso sólo deja una última en juego entre el Reus y el Igualada, así que cada victoria vale oro y el margen de error es mínimo.

Saint-Omer es un rival a ganar y el Reus ya lo consiguió en el último partido en Europa en su pabellón. Con todo, eso no quiere decir que sea fácil. Es un equipo que llega sin nada a perder. Sus jugadores vendrán aquí a mostrar su nivel y mostrarse delante de los clubs europeos y portugueses. Además, su entrenador estudia mucho el Reus y mira todos nuestros partidos, será difícil de batir el campeón francés», destacó al técnico reusense Jordi Garcia.

A nivel deportivo, Garcia recordó que «el año pasado los ganamos con un gol a cinco minutos del final. Es un equipo que compite bien fuera de casa. El Barça no pudo romper el partido contra el Saint-Omer en el Palau Blaugrana hasta los últimos minutos».

Tranquilidad y acierto

El Reus Deportiu llega al partido después de alcanzar una victoria trabajada contra el Cerdanyola a la liga. Esta supuso romper una mala dinámica a domicilio a la liga, y también sumar tranquilidad. «Era un partido clave para el futuro del equipo. El Cerdanyola nos metía contra las cuerdas y ganar hace que lleguemos al partido con un punto más de tranquilidad. Eso nos dará más acierto», explicó Garcia.

Este año, el equipo no está conseguido la regularidad deseada, sin embargo, en Europa, ha competido todos los partidos al máximo. Creo que el equipo ha estado bien durante todo el año menos uno o dos partidos. Siempre hemos competido, pero faltaba el punto de tranquilidad. Las victorias nos la dan y estamos en un buen momento», cerró.

Con todo, el duelo contra el Saint-Omer tiene todos los ingredientes para ser una noche grande en el Palau d'Esports reusense. El club ya ha hecho un llamamiento a los aficionados a hacer una buena entrada para ganar un partido crucial para el futuro en Europa. En el partido en Francia, los jóvenes Carles Casas y Pol Martínez fueron los encargados de encauzar un partido difícil. De hecho, la victoria rojinegra no se certificó hasta los últimos cinco minutos.

El partido tendrá lugar hoy a las 21 h y el Reus lo jugará con un ojo puesto al duelo del Igualada contra el Trissino. El próximo encuentro en la Champions, será un duelo directo entre los dos contendientes.