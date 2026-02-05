El Esbart Dansaire de Reus da el pistoletazo de salida a los actos de su centenario

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El salón de actos del Orfeón Reusense fue el escenario del pistoletazo de salida de la celebración del centenario del Esbart Dansaire el pasado domingo 1 de febrero. En un acto, con presencia de autoridades municipales, se dio un repaso de la historia sobre la entidad y se disfrutó de la actuación de los danzantes de la entidad con diferentes danzas tradicionales. Según confirman desde la entidad, está previsto llevar a término varias actuaciones durante el año con el fin de celebrar el centenario y compartirlo con la ciudadanía. Se espera que las actividades de celebración del centenario se definan en un futuro.