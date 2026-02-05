Diari Més
El Esbart Dansaire de Reus da el pistoletazo de salida a los actos de su centenario

Les actividades de celebración se definirán en un futuro

Fotografía de la celebración del centenario del Grupo Danzante al Orfeón Reusense.

Fotografía de la celebración del centenario del Grupo Danzante al Orfeón Reusense.

El salón de actos del Orfeón Reusense fue el escenario del pistoletazo de salida de la celebración del centenario del Esbart Dansaire el pasado domingo 1 de febrero. En un acto, con presencia de autoridades municipales, se dio un repaso de la historia sobre la entidad y se disfrutó de la actuación de los danzantes de la entidad con diferentes danzas tradicionales. Según confirman desde la entidad, está previsto llevar a término varias actuaciones durante el año con el fin de celebrar el centenario y compartirlo con la ciudadanía. Se espera que las actividades de celebración del centenario se definan en un futuro.

