Estas son las nuevas tiendas que están transformando el centro de Reus

El centro de Reus vive un momento de intensa renovación comercial y gastronómica. En los últimos meses, más de una decena de nuevos negocios han abierto —o están a punto de hacerlo— en las principales calles del núcleo urbano, consolidando una tendencia clara, ya que cuando un local cierra, no tarda en reabrir con una nueva propuesta.

Cafeterías, panaderías y restaurantes han tomado el relevo de establecimientos que han bajado la persiana recientemente, dando lugar a un nuevo mapa comercial en el centro de la ciudad. Vivari, La Espiga Pan & Café, Golossa Cakery, DItaly, Midtown, Farinus, Va de Croissant, El Mestral, Burguitos, Compà Calabrese, Thaiger Thai, Què Bo És son los comercios que se han incorporado a la oferta del centro.

Así pues, el adiós de marcas como Farggi, Virginias, Dogos o l’Absis no ha dejado tiempo para la despedida, puesto que, en cuestión de semanas, las obras han iniciado en los locales para prepararse para la instalación de sus nuevos huéspedes. Desde la Asociación de Empresas de Hostelería (AEH) de Reus, su presidente, Víctor Perales, constata que la demanda de locales es constante.

«Cuando se cierra un local, no tarda en volver a abrirse, hay mucha demanda», afirma. Un dinamismo que atribuye al carácter comercial de la ciudad y al flujo continuo de personas que se mueve por el centro. «Reus siempre ha sido una ciudad muy viva y eso hace que la gente de fuera se fije en ella para implantar su negocio», señala.

Entre las nuevas aperturas destacan proyectos que apuestan por propuestas muy concretas y especializadas. Es el caso de La Espiga Pan & Café, que combina producto colombiano con hábitos locales, o Golossa Cakery, especializada en cheesecakes y cookies. También se han sumado conceptos de cocina italiana, street food o gastronomía internacional, ampliando la variedad y reforzando el atractivo del centro.

No obstante, este auge de aperturas convive con un escenario complejo. Perales advierte de que los márgenes de beneficio se han reducido notablemente debido al incremento de los costes, los alquileres, las exigencias normativas y la falta de personal cualificado. «No todo es de color de rosa», subraya, y recomienda analizar bien cada proyecto antes de invertir para evitar cierres prematuros.

Por ello, desde el sector se defiende la necesidad de acompañar a los nuevos emprendedores y fomentar proyectos viables y diferenciados que puedan consolidarse en el tiempo. Mientras tanto, el centro de Reus sigue sumando nuevas persianas levantadas y confirmando su papel como uno de los principales polos comerciales y gastronómicos del territorio.