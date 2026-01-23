El restaurante de comida rápida que abrirá en Reus: tiene un local muy popular en Tarragona

Reus contará próximamente con un nuevo restaurante de comida rápida, un Què Bo És, cadena que ya es muy popular en el centro comercial de Les Gavarres, en Tarragona. El nuevo Què Bo És, de unos 260 metros cuadrados, se ubicará en el paseo comercial El Pallol, junto al restaurante Sibuya, y contribuirá a completar la oferta gastronómica de una de las zonas más concurridas del centro de la ciudad.

El concepto de Què Bo És se centra en la comida rápida de calidad, ofreciendo desde desayunos y bollería recién horneada hasta bocadillos, hamburguesas y platos combinados pensados para un público amplio. La marca busca combinar agilidad en el servicio con productos frescos y sabrosos, manteniendo precios competitivos que permiten disfrutar de un menú completo por menos de 10 euros.

Además de los platos salados, el restaurante cuenta con una oferta dulce muy variada, que incluye croissants, crepes, gofres, donuts y batidos. Esta diversidad convierte al local en un punto de encuentro válido para cualquier momento del día, desde un café rápido hasta una comida completa, y contribuye a la valoración positiva de sus clientes.

El restaurante de Les Gavarres cuenta con una puntuación de 3,9 sobre 5 y más de 2.000 reseñas, destacando la rapidez del servicio, la calidad de los productos y la buena relación calidad-precio. La operación de apertura del nuevo local en Reus ha sido gestionada por AdS Retail Real Estate, que se encargó de dividir el local original y cerrar el acuerdo definitivo.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de apertura, se espera que el local abra próximamente, ofreciendo así a los residentes de Reus y alrededores la oportunidad de disfrutar de sus populares hamburguesas, bocadillos y dulces sin necesidad de desplazarse a Tarragona.