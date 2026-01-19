La nueva tienda que abrirá en Reus: primeras marcas, firmas de lujo y más de 3.000 m²

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Fira Centro Comercial ampliará su propuesta comercial a finales de mes con la llegada de la primera tienda Half Price de Cataluña, que abrirá puertas el sábado 31 de enero. La incorporación de este establecimiento supone un nuevo impulso para el centro gestionado por Silicius, que sigue avanzando en su estrategia de crecimiento y consolidación como referente en moda, restauración y ocio en Reus y al conjunto del territorio.

Half Price apuesta por Reus con un establecimiento de más de 3.000 metros cuadrados repartidos entre la Planta Calle y la Planta Baja, convirtiéndose en el local de más superficie del centro comercial. La tienda ofrecerá un amplio y variado catálogo de productos de primeras marcas internacionales, incluyendo firmas de lujo. Asimismo, contará con secciones de moda femenina, masculina e infantil, además de una completa propuesta de calzado, equipamiento deportivo, artículos para el hogar y accesorios para mascotas.

La inauguración del establecimiento en La Fira, con el que la cadena europea off-price quiere posicionar como nuevo destino en moda y estilo de vida a precios imbatibles en Cataluña, estará acompañada de sorpresas y acciones especiales, como promociones y descuentos.

Para el Asset Manager de Centros Comerciales de Silicius, Mayte Forján, la llegada de Half Price es una noticia excelente tanto porla gran relevancia de la marca como por la incorporación de un operador que aportará valor, variedad y diferenciación al conjunto de la oferta comercial. En este sentido, asegura que se convertirá «en una de las grandes locomotoras del centro comercial» y que sus objetivos se alinean con la estrategia de La Fira, ya que «permite acercar marcas reconocidas a un público amplio, enriquecer el mix comercial con una propuesta diversa y apostar por un modelo más sostenible».

Así, la incorporación de Half Price refuerza el posicionamiento de La Fira Centro Comercial como referente en moda, restauración y ocio, gracias a una oferta equilibrada que combina grandes marcas nacionales e internacionales con propuestas innovadoras en retail.

En este sentido, el centro, gestionado por la Socimi especializada en la compra y la gestión de activos con rentas estables de largo plazo, se encuentra inmerso en un plan de expansión que contempla la apertura de nuevos espacios comerciales y el impulso de actividades culturales y gastronómicas con impacto positivo a la economía local.

Half Price es una marca europea en rápido crecimiento, con un surtido en constante renovación que permite a los clientes descubrir desde marcas nicho hasta firmas icónicas de diseñador, siempre a precios muy competitivos. Su propuesta responde a la creciente demanda de consumo responsable y accesible, ofreciendo calidad, tendencia y una segunda vida a los stocks de grandes marcas.