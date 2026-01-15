La mítica bodega de Reus que evita el cierre gracias a un relevo inesperado

La mítica Bodega La Parra continuará con las persianas levantadas en la ciudad de Reus tras garantizar el relevo al frente del negocio. Cuando todo apuntaba a un cierre definitivo a finales de 2025, la llegada de David Prats ha permitido asegurar la continuidad de un establecimiento con más de siete décadas de historia en el arrabal de Santa Anna.

El 31 de diciembre de 2025 era la fecha marcada en rojo en el calendario. Si no aparecía un traspaso, La Parra bajaría la persiana para siempre. Finalmente, el desenlace ha sido otro. Marc Niubó ha cedido el testigo a Prats, procedente del ámbito de la comunicación, que asume la propiedad con el objetivo de preservar el legado del negocio. «La prioridad siempre fue que no se perdiera», señala Niubó.

La decisión se gestó rápidamente. Prats explica que fue la publicación de la noticia sobre el posible cierre en el Diari Més lo que activó su interés. «Llevaba tiempo pensando en proyectos vinculados al mundo del vino, un sector que me apasiona, y al leerlo lo vi claro», relata. Tras un primer contacto, el acuerdo llegó en cuestión de días.

Desde entonces, Prats se ha visto inmerso en un proceso acelerado de aprendizaje. Trámites, permisos, proveedores y el funcionamiento diario de una bodega tradicional han marcado sus primeras semanas. Antes de asumir plenamente el mando, acompañó a Niubó algunos sábados para conocer de primera mano el día a día del negocio. «Pensaba que era solo vender vino, pero La Parra es mucho más que eso», reconoce.

Tanto el antiguo como el nuevo responsable coinciden en que el reto pasa por mantener la esencia. «La respuesta de la gente está siendo muy buena», afirma Niubó. Por su parte, Prats subraya que el objetivo es conservar «una forma de entender el vino y el vermut como se hacía antes», adaptándose a los nuevos tiempos sin perder la identidad del despacho de vinos de siempre.

70 años de historia

La historia de La Parra comenzó en 1955 y el año pasado celebró su 70 aniversario en plena incertidumbre. Durante los últimos meses, el establecimiento había reducido su actividad a los sábados a la espera de una solución. Esta nueva etapa ya está en marcha: en enero mantendrá ese horario limitado, pero la nueva propiedad prevé ampliar días y franjas de apertura a partir de febrero.