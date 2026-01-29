La junta cesada de la Sang manifiesta su «total rechazo» a los anónimos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El conflicto de la Puríssima Sang escribió el martes un nuevo capítulo con la aparición de imágenes burlescas que imitan los comunicados de los grupos terroristas, en los que se describe la junta cesada como «Comando R.O.M.A.» y se menciona que «el comisario los detendrá pronto». Precisamente, la junta cesada ha denunciado y manifestado públicamente su «total rechazo a todos estos actos vandálicos en forma de panfletos, octavillas y cartas anónimas enviadas a domicilios particulares que desde ya hace unos meses se vienen repitiendo, sean quienes sean sus destinatarios, con la única intención de ofender, hacer daño y perjudicar la imagen de personas, tanto de la congregación como ajenas a esta».

Este sector también informa de que procederá a denunciar el suceso «con la voluntad que estas acciones no queden impunes y no se vuelvan a producir», una acción que, afirma, ya llevó a cabo ante las autoridades con los hechos sucedidos en el pasado.

Hay que recordar que las befas han sido un instrumento más del conflicto de la Sang en los últimos meses. Por ejemplo, mediante el envío de reiterados anónimos a Javier Balañá, comisario delegado nombrado por el arzobispo de Tarragona, quien llegó a recibir unas llaves de juguete, dado que no puede acceder al Temple de la Sang, o el lanzamiento de octavillas en la plaza del Mercadal.