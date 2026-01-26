Un estudio detecta que el Alzhéimer afecta de forma diferente a hombres y mujeres

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Alzhéimer afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Es una de las conclusiones que se extrae del proyecto polAris, que está llevando a cabo el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), asociado al Hospital Clínico de Barcelona, y que es financiado por la Fundación Rosa Maria Vivar, que pretende impulsar la investigación entorno el Alzhéimer. En los análisis, se han detectado resultados elevados de proteínas distintas entre los sexos —hay coincidentes, pero otros que no lo son. En el caso de las mujeres, hay una sobrepresencia de componentes asociados a procesos inflamatorios. «Es un resultado superinteresante porque hace sospechar que podemos encontrar unas causas diferentes y, seguramente, unas dianas terapéuticas diferentes», explica la presidenta de la fundación, Margarita Oliva.

El estudio ha contado con más 250 participantes —189 con Alzhéimer y 64 personas sanas— y ha consistido en el análisis de más de un centenar de proteínas presentes en el líquido cefalorraquídeo, un indicador clave de la salud del cerebro. La investigación ha observado la presencia de una cuarentena de proteínas elevadas en las personas con Alzhéimer y que, en consecuencia, podrían vincularse con la neurodegeneración, alteraciones que apuntan a procesos de inflamación, daño neuronal u otras alteraciones. Hasta ahora, sólo había dos proteínas claramente asociadas al Alzhéimer: la tau y la beta amiloide. No obstante, los tratamientos farmacológicos comercializados tienen muy poco efecto. Estos primeros descubrimientos abren la puerta a desarrollar tratamientos más personalizados y adaptados a cada perfil y a acercarse a un eventual cura.

Oliva explica que el Alzhéimer tiene una incidencia más importante en mujeres, que representan unos dos tercios de las personas con la enfermedad. «Abordarla como si fueran sujetos diferentes es innovador e interesante», expresa. Las conclusiones son que se manifiesta de forma diferente en hombres y en mujeres. «Imagina que encontramos una medicación que consigue corregir un problema de neuroinflamación: estaríamos curando la enfermedad de Alzhéimer para las mujeres», celebra la presidenta de la Fundación Rosa Maria Vivar.

Oliva subraya que «nuestra razón de ser ahora mismo es encontrar esta cura». No puede afirmarse que «ya sabemos que curaremos la enfermedad» y requiere, todavía, años de trabajo, pero, con los resultados del proyecto polAris, se tiene un hilo para continuar la investigación. Los siguientes pasos serán la redacción del informe científico definitivo y la reconfirmación de los resultados en los laboratorios. «De allí se podría empezar a hablar de cuál sería la medicación adecuada», menciona la presidenta. Para alcanzarlo, se necesita financiación: «Queremos pedir que la sociedad colabore para que podamos tener financiación y tener uno o dos años más de investigación sobre este mismo proyecto».

Se han encontrado nuevas proteínas en niveles elevados en personas con Alzhéimer

Millones de personas

En estos momentos, unas 50 millones de personas están afectadas por la demencia y las estadísticas apuntan a una multiplicación de casos en las siguientes décadas. Según relata Oliva, hay que potenciar la investigación sobre el Alzhéimer porque «si no nos damos prisa a encontrar una cura, una prevención, alguna cosa que lo pueda detener, será un problema inasumible por la cantidad de personas en número absoluto que estarán afectadas por la enfermedad». «No queremos hacer tarde», asevera. «Este impulso que podemos dar nosotros a la investigación es muy necesario porque se beneficiará la sociedad a escala mundial», añade.

Asimismo, la Fundación Rosa Maria Vivar estará atenta a cualquier proyecto nacional o internacional que se acerque a curar al Alzhéimer y a reducir el calendario para alcanzarlo.