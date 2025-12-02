Nina Gramunt: «La investigación nos acerca a un Alzhéimer más lento y con menos impacto»

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

¿Por qué es necesario hablar de un ‘Alzhéimer sin mitos’? ¿Qué hace que todavía circulen tantas ideas erróneas?

«Es una enfermedad que todavía acarrea mucho estigma, como todas las que afectan a la salud cerebral y mental. Todo aquello que se vive como un tabú se comenta menos, y cuando finalmente se habla, a menudo la información que circula es errónea o incompleta».

¿Cuáles son algunos de estos mitos?

«Uno de los más extendidos es pensar que no se puede hacer nada para prevenirla. Es cierto que no existe ninguna vacuna que garantice que no sufriremos la enfermedad, pero hay factores que influyen mucho, como la salud cardiovascular, y los hábitos de vida. Otro mito muy arraigado es el de la herencia.

Mucha gente cree que si el padre o la madre han tenido Alzhéimer, ellos también tendrán. Y no es así. Sólo el 1% de los casos se deben a formas genéticamente determinadas, es decir, a mutaciones que se transmiten y que prácticamente garantizan la enfermedad. En la inmensa mayoría lo que hay son nada que pueden aumentar el riesgo, pero que no determinan por sí sólo que la persona desarrolle Alzhéimer».

¿Cuáles son ahora mismo los principales avances en la investigación?

«Uno de los grandes frentes de avance es la detección precoz, mucho antes de los síntomas. Aquí entran en juego los biomarcadores, que se pueden detectar con un simple análisis de sangre. Todavía no se utilizan de manera rutinaria, pero se están desarrollando rápidamente.

Con respecto al tratamiento, ninguno está todavía aprobado en España, pero algunos ya tienen el visto bueno de la Agencia Europea de Medicamentos. Son medicamentos todavía se tienen que perfeccionar, pero abren por primera vez la puerta a ralentizar los cambios neuropatológicos en fases muy iniciales».

¿Hay esperanza de llegar algún día a una cura o un método de prevención 100% efectivo?

«El concepto ‘cuidar’ implicaría revertir lo que ya se ha perdido, regenerar la neurodegeneración. Y eso hoy no es al horizonte inmediato. La ciencia siempre puede dar sorpresas, pero ahora mismo no es realista esperar una cura a corto plazo.

El que sí que es realista —y donde se está poniendo el foco— es en la prevención y al evitar o retrasar las consecuencias de la enfermedad. Primero, probablemente veremos que se cronifican las fases iniciales, de manera que la persona pueda seguir haciendo vida con ayuda.

Y, más adelante, es posible imaginar un futuro en que muchas personas se queden en fase preclínica: con patología pero sin desarrollar síntomas significativos. Este es el horizonte hacia el cual se está trabajando».

¿Y con respecto a las políticas públicas? ¿Estamos avanzando lo suficiente?

«Todavía no. Hacen falta más recursos para investigación y más apoyo a las familias, que siguen asumiendo una carga enorme. Desde la Fundació Pasqual Maragall trabajamos para que esta reivindicación llegue a los responsables políticos.

También ofrecemos apoyo psicológico para cuidadores, y acabamos de abrir una línea de acompañamiento para personas diagnosticadas en fases iniciales, para que puedan planificar y recibir información rigurosa.

Además, nos dedicamos a mi divulgación, mediante charlas y el blog Hablamos sobre el Alzhéimer, donde publicamos artículos sobre investigación, tratamientos, calidad de vida, etc. Creemos que la sensibilización es un elemento clave».