Fernando Ruiz: «El Alzhéimer no sólo afecta a una persona, sino que impacta todo su entorno»

¿Qué explicará en el Círcol?

«El principal tema serán los nuevos tratamientos para el Alzhéimer, que ya han sido aprobados y están a punto de llegar. Por primera vez, pueden modificar la evolución de la enfermedad. A pesar de no ser una cura, ni mucho menos, sí que pueden ralentizarla. Para que todo el mundo lo pueda entender bien, también explicaremos qué es la enfermedad del Alzhéimer y qué podemos hacer para prevenirla».

¿Los nuevos tratamientos son farmacológicos?

«Hasta ahora, lo que sabemos que actúa sobre la evolución es el estilo de vida. Por ejemplo, la dieta mediterránea, el ejercicio, la socialización o la estimulación cognitiva. Pero sólo tratan los síntomas. Los nuevos tratamientos sí que pueden retrasar unos meses la evolución de la enfermedad. Son tratamientos farmacológicos, de estilo monoclonal, anticuerpos. Es un primer pasito para ir teniendo todavía más opciones».

El Alzhéimer no tiene cura, pero permite acercarse.

«Exacto. Los tratamientos farmacológicos que ahora tenemos tratan los síntomas que pueden ir relacionados, como el nerviosismo, la ansiedad o la desorientación, pero no modifican realmente la enfermedad».

¿En qué se diferencian los nuevos tratamientos?

«Los estudios dicen que consiguen retrasar entre 4 y 7 meses la evolución de la enfermedad. Es decir, se tarda más tiempo en llegar a un mismo punto de deterioro cognitivo respecto de alguien que no los tomara. Aunque todavía estamos lejos de curarla, es un gran paso poder ralentizar la enfermedad».

¿Qué se requeriría para acceder al tratamiento?

«Es lo que ahora se está negociando. Por la experiencia en otros países, no serían para todo el mundo. Quizás estarán para personas que tienen la enfermedad en una fase muy inicial y que no tengan contraindicaciones, como tratamientos anticoagulantes».

¿Qué podemos hacer para prevenir la enfermedad?

«Muchas cosas. Por una parte, ejercicio físico. No hace falta que sea muy exigente, pero sí mantenerse activo cada día, un poco de ejercicio aeróbico. De otra, tener una dieta variada y equilibrada. Tenemos la suerte de que en la zona donde vivimos tenemos una dieta mediterránea que es de los más potentes que hay para prevenir y retrasar el deterioro cognitivo».

También hablaba de la socialización y la estimulación cognitiva.

«Sí. Hay veces que, cuando una persona tiene el diagnóstico, tiende a aislarse, y tendría que ser el contrario. Tendría que estar rodeado de gente con quién hablar, reír... Eso es importante. Y la estimulación cognitiva. Ya no sólo de forma reglada como cuando hay un deterioro diagnosticado, sino en general, mantenerse activo mentalmente, aprender nuevas cosas. El cerebro, si se deja de fortalecer, va perdiendo capacidades. Nunca es tarde para seguir aprendiendo, al contrario».

¿Cómo puede ayudar el entorno?

«Por un lado, intentar entender la complejidad. No sólo por el peso de la misma palabra, Alzhéimer, sino porque el paciente está transitando por momentos complejos que la enfermedad provoca, como la pérdida de memoria. La gente de los alrededores tiene que tener paciencia. Si hace falta repetir una cosa, no ponerse nervioso y volver a decirlo. Otro síntoma es la apatía. De una manera empática, se tiene que intentar hacer partícipe a esta persona de muchas actividades. Es una enfermedad que no solamente afecta a una persona, sino que impacta todo su entorno».

¿Cómo será el futuro?

«Es una pregunta compleja. Se tendrán que ir ampliando los circuitos de diagnóstico. Ya veremos cómo se prepararán los sistemas de salud para asumir el volumen que implican estos tratamientos, por ejemplo. También habrá que hacer una valoración integral a medida que tomamos conciencia sobre qué es el Alzhéimer. Hasta ahora, se asumía que era la edad. A medida que vamos viendo que no lo es, implicará cambios. No involucra sólo la parte médica, sino que como sociedad y familia tenemos que dar toda la ayuda que se pueda».