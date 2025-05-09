La Asociación de Alzhéimer presenta una nueva terapia de estimulación transcraneal por corriente directa

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Asociación de Alzhéimer y otros trastornos neurocognitivos Reus y Baix Camp ha presentado un nuevo tratamiento para sus usuarios, una terapia de estimulación transcraneal por corriente directa. Esta funciona haciendo uso de unos electrodos que se colocan en el cuero cabelludo del paciente, con los que aplica una corriente eléctrica de baja intensidad a través del cráneo. El objetivo es estimular o inhibir diferentes áreas de la corteza cerebral de una manera segura y no invasiva.

Esta nueva terapia tiene diferentes beneficios para el usuario como potenciar el efecto de otras terapias rehabilitadoras, estimular la neuroplasticidad para ayudar al cerebro a recuperar o compensar funciones afectadas por la enfermedad y contribuir al mantenimiento de la autonomía funcional, mejorando la calidad de vida diaria de la persona y su entorno. De esta manera, esta terapia beneficia a personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer o el Parkinson sin necesidad de uso de fármacos.

El protocolo de utilización de esta terapia contará con diferentes pasos; en primer lugar, reuniones de los profesionales del centro que decidirán qué usuarios serán sometidos a la terapia y se realizará una valoración inicial de sus condiciones cognitivas, físicas y emocionales.

A continuación, se establecerá una programación personalizada según las necesidades de los usuarios. Después, se llevarán a cabo las sesiones terapéuticas en que se buscará realizar la terapia transcraneal de manera simultánea con otras terapias, para así enriquecer los resultados de la otra terapia.

Por ejemplo, el aparato que alimenta la corriente eléctrica se podrá colocar en una mochila que cargará al mismo usuario mientras este hace un ejercicio físico. Y, para acabar, se hará un seguimiento continuado con una evaluación periódica, ya que puede haber personas que tengan una mejor adherencia al tratamiento que otros.

Campaña de prevención

Por otro lado, la campaña de prevención y sensibilización de salud cerebral que llevar a cabo la asociación durante los meses de marzo y abril con una participación total de 110 personas finaliza con tan sólo un 30% de las personas sin alteraciones cognitivas ni emocionales. Un 34% presentaron alteraciones cognitivas, un 32% alteraciones emocionales y el 4% restante ambas tipologías de alteraciones.

Esta campaña, totalmente gratuita, iba especialmente destinada a todas aquellas personas con quejas subjetivas de memoria u otras habilidades cognitivas. «Lo hacemos desde el año 2005 porque damos mucha importancia a la detección precoz porque nos da la oportunidad de poder derivar al neurólogo o al departamento de salud emocional del Ayuntamiento si procede», afirma la directora de la Asociación de Alzhéimer, Maria Jesús Lerin.

«Esta asociación es un eje fundamental de la ciudad, tanto por el acompañamiento que hace de las personas que sufren la enfermedad como sus familias», reconoce el concejal de Salud del Ayuntamiento de Reus, Enrique Martín.