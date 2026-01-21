El Reus es Mou supera el primer trimestre con muy buena nota

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Con la inauguración del curso, el Ayuntamiento de Reus puso en marcha el programa Reus es Mou, una iniciativa que promueve la actividad física dirigida, gratuita y abierta como una herramienta para mejorar la salud, combatir el sedentarismo y ofrecer espacios de relación social. Desde la entrada en vigor, rincones como el Parque de Mas Iglesias o el Parque Garcia Lorca se han convertido en gimnasios al aire libre. El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, señala que el proyecto «está funcionando muy bien» y con «una participación muy elevada, más que la que nosotros preveíamos». «Uno de los objetivos era llegar a la gente que no practica deporte de forma reglada y la respuesta está siendo muy positiva», afirma.

El Parque de Mas Iglesias se ha convertido en un punto de referencia para las actividades al aire libre y ha llegado a reunir vecinos de otros barrios de Reus. «Hay mucha gente que sigue las actividades, que, más allá de lo que se hace cerca de su casa, va en la búsqueda del programa», relata Martín. El Reus es Mou se ha convertido, incluso, en una herramienta para afrontar la soledad no querida y generar vínculo entre la comunidad. Entre los mismos participantes, se alertan si detectan de que alguien no está bien o no ha aparecido en unos días.

El presidente de la asociación de vecinos Defensa Parc Mas Iglesias, Òscar Mendoza, subraya que están «muy, muy contentos». «Actualmente, el grupo es de unas 50 o 60 personas y sólo hay que oírlos hablar cuando acaban de lo contentos con que están», expresa. El portavoz señala que, en este punto, se conjugan diferentes factores: «El entorno es el ideal, el monitor es increíble y, desde el barrio, ayudamos a impulsar este tipo de actividades».

Los parques de Mas Iglesias y de Garcia Lorca son dos de los puntos habilitados

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus, Marcos Massó, explica que la prueba «está saliendo bastante bien» y que es una propuesta «bonita» en que «uno puede ir al barrio que quiera y está bastante bien». «Allí te relacionas más, conoces gente nueva, socializas, haces gimnasia y, cuando acabas, ¡a veces van atomar un café!», detalla Massó. «Eso motiva la convivencia entre todos nosotros», concluye.

Prueba piloto

El programa se arrancó como una prueba piloto, factor que deja margen a adaptarse a las necesidades. Martín apunta que, de cara al futuro, una de las modificaciones podría tener que ver con las ubicaciones que «flojean un poco más». «Las tenemos que analizar y ver por qué está pasando eso», menciona. «Una vez acabe la prueba piloto, todo lo que podamos potenciar, lo potenciaremos», añade. Esta fase se extenderá en paralelo al curso escolar, de forma que llegará a su conclusión el mes de junio.