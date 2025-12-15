El Ayuntamiento de Reus y la Generalitat trabajan para establecer el convenio para el Pabellón del Molinet

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Pabellón del Molinet es uno de los equipamientos más esperados por la ciudad de Reus. Hace años que se habla, ya que la financiación estaba atascada, pero, poco a poco, el proyecto está avanzando, pasa a paso, para convertirse en una realidad. El Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya están trabajando para establecer un convenio por regular las aportaciones para su construcción, que se estima en unos 4 millones de euros. En paralelo, el proyecto se está actualizando a las normativas actuales. El equipo de gobierno espera sacar a licitación el contrato de obras «en pocos meses» —ya se están definiendo los pliegos de condiciones que la regirán— y que la actuación sobre el terreno pueda empezar entre finales del 2026 y principios del 2027.

El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, recuerda que existe un «compromiso firme por parte de la Generalitat» para su ejecución, con una aportación de 2 millones de euros. El consistorio aportará 2 millones más. «Estamos trabajando para establecer un convenio que tiene que regular de qué manera llega esta financiación», detalla el edil. Asimismo, se ha actualizado el proyecto, presentado en el anterior mandato, para adecuarlo a los requerimientos normativos vigentes —por condicionantes como la eficiencia energética o la seguridad de las instalaciones— y se priva a la espera de la validación del Consejo Catalán del Deporte. «Una vez esté validado, ya tenemos un planning para, en pocos meses, cuanto antes mejor, salir con la licitación», añade. El factor de disponer de un proyecto ejecutivo permite «avanzar» y agilizar plazos. «No hemos roto nada, sino que ha sido cuestión de aprovechar lo que tenemos y actualizarlo», subraya Martín.

Estando «pendientes» del visto bueno definitivo, el Ayuntamiento de Reus trabaja con unos «plazos internos muy marcados» y espera tenerlo todo a punto para empezar las obras «entre finales del 2026 y primeros del 2027», unos trabajos que fácilmente podrían alargarse unos 18 meses.

El concejal de Salud y Deportes recuerda que la construcción del Pabellón del Molinet era una «apuesta firme» del actual equipo de gobierno, mensaje que quedó patente en la concreción del primer plano de inversiones del mandato, que reservaba una partida para el asunto. Además, indica que el equipamiento dará servicio en los barrios del sur y al Instituto Roseta Mauri, dado que se alzará a su alrededor, entre la avenida de Josep Pla y las calles de Maria Aurèlia Capmany y de Bernat Desclot. «El Molinillo es una prioridad y se tiene que hacer realidad», concluye Martín. También podría ser utilizado por el resto de centros de la isla educativa del entorno.

Teniendo en cuenta el proyecto original, el Pabellón del Molinet ocupará una parcela de más de 3.000 m2 y prestará atención a los criterios de sostenibilidad, con el uso de luz natural y de materiales como la madera o la cerámica, y la polivalencia, para la práctica deportiva y educativa de diferentes disciplinas en sus instalaciones, como el hockey patines o la escalada. La iniciativa no sólo se concentrará en un recinto cerrado, sino que se completará con una pista polideportiva exterior, una zona de calistenia y un área de estancia con parking de bicicletas y patinetes.