La resolución es definitiva y Reus recibirá 1,25 MEUR para mejorar espacios deportivos

El Ayuntamiento de Reus será una de las instituciones beneficiarias de las ayudas impulsadas por el Gobierno catalán para modernizar y mejorar las instalaciones deportivas. La resolución de la Generalitat se ha vuelto definitiva, de forma que se confirma que el consistorio recibirá 1,25 millones de euros para llevar a cabo una serie de acciones destinadas a reforzar la seguridad, la funcionalidad y la iluminación de los equipamientos.

La capital del Baix Camp, como municipio de más de 50.000 habitantes, ha recibido la cantidad máxima a que podía aspirar; un dinero que tiene que financiar, como mucho, un 50% de las actuaciones. En consecuencia, los proyectos presentados a la convocatoria suman una inversión total de 2,5 millones de euros. Se esperan intervenciones en los diferentes campos de fútbol de la ciudad, los poliligeros y el Pabellón Olímpico Municipal.

Tal como señaló el concejal de Deportes, Enrique Martín, una de las prioridades será la reposición del césped artificial de los campos de fútbol Reddis, la Pastoreta y el anexo al Estadio Municipal, que se tendrían que completar durante el verano. Lo antes posible, también se pretende duplicar el número de vestuarios del poliligero Cèlia Artiga. El Plan de Choque para la mejora de la Red Básica de Instalaciones Deportivas de Cataluña está dotado con 120 millones de euros para el periodo 2025-29.