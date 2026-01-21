Dignitat a les Vies exige «revisar urgentemente» toda la red ya que «nos estamos jugando la vida»

Las plataformas de usuarios de Rodalies han exigido «revisar urgentemente» la red ferroviaria después del accidente mortal en Gelida. «Nos estamos jugando la vida, sabíamos que algún día habría una desgracia», ha dicho a ACN la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, que ha mostrado apoyo a los maquinistas ante el anuncio de huelga por parte de Semaf. «Ha llegado a un punto en que no se puede continuar. Luchan por no morirse trabajando y nosotros tendríamos que luchar por no morir yendo a trabajar», ha lanzado. De la misma manera, la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha lamentado el accidente que no se produjo en el momento «más crítico» del temporal. «Adif no está haciendo el esfuerzo que haría falta en el mantenimiento», apuntan.

El servicio de trenes de Rodalies está parado en toda Cataluña mientras el gestor de la infraestructura comprueba todas las vías y retira todos los obstáculos caídos durante el temporal de este martes.

Las entidades han lamentado que las graves afectaciones a causa del temporal, con múltiples incidencias y dos descarrilamientos, uno de los cuales con una víctima mortal y varios heridos, evidencia la «vulnerabilidad de la infraestructura» en su conjunto. «Las situaciones meteorológicas se pueden dar, pero si tensionan de esta manera es que el mantenimiento no se está haciendo de forma adecuada», ha insistido Adrià Ramírez, presidente de la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), en una atención a los medios desde la estación de Sants.

«Se tiene que revisar urgentemente no sólo la vía en sí, sino toda la red que la acompaña. De hecho, Ferrocarrils lo hace», ha asegurado, en la misma línea, Gómez, que ha reiterado que la seguridad de la red «va mucho más allá del mismo tren: hay las vías, las catenarias y el entorno» en declaraciones a ACN desde Tarragona.

La representante de Dignitat a les Vies ha dicho que aparte de inversión echan de menos organización y planificación de un servicio crítico para la movilidad.

«Esta reacción de detenerlo todo deja entrever que no había protocolos ni planes establecidos», ha coincidido Ramírez, en que se pregunta si no se habría podido revisar alguna línea entera durante la noche para abrirla a primera hora y si no se podían plantear transportes alternativos a punto en caso de emergencia. «Tenemos que ir aclarando qué se podría hacer de forma estructural para que cuando nos encontramos con situaciones coyunturales el impacto no sea tan nefasto», ha subrayado.

A pesar de entender que se trata de un «caso excepcional», Gómez ha afirmado que la gestión del accidente mortal y la posterior suspensión de todo el servicio de Rodalies en Cataluña «se ha gestionado mal como se gestiona todo siempre». La miembro de Dignitat a les Vies también ha dado apoyo a la huelga de maquinistas, convocada por Semaf.

Con respecto al accidente ferroviario de Gelida en sí, desde la PTP han comentado que les ha «sorprendido» una afectación de esta magnitud y con víctimas mortales cuando «ni era el momento más crítico del temporal ni era un punto que -por lo visto- tuviera condiciones (meteorológicas) fuertes». En este sentido, hay que recordar que las alertas por tiempo adverso no se enviaron a la zona del accidente sino a las comarcas del Alt y el Baix Empordà, la Selva y el Gironès.

Según la entidad en defensa del transporte público, habría que priorizar las actuaciones de mantenimiento y la operativa del día a día y no sólo las grandes obras que se han puesto en marcha últimamente.

En conclusión, han reclamado que se tomen medidas políticas y técnicas y uno «cambio de gestión de todo el sistema». «Al nivel político hay movimientos bisiestos de competencias, pero tiene que ir acompañado de un cambio en cómo se gestiona la operativa del día a día de la infraestructura», ha insistido Ramírez.