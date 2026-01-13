La Cofradía de los Estudiantes inicia la restauración del paso 'El Petó de Judes'

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Cofradía de Sant Tomàs d'Aquino, conocida popularmente como «los Estudiantes», ha iniciado el proceso de restauración y conservación de su conjunto escultórico titulado El Petó de Judes. La obra, realizada por el escultor reusense Ramon Ferran y bendecida el 17 de abril de 1962, es una de las piezas emblemáticas de la Semana Santa reusense y afronta ahora una intervención necesaria para su conservación. Los encargados de llevar a cabo esta actuación son el Taller Avall, que ya han ejecutado anteriormente intervenciones en elementos vinculados a la Semana Santa como son el Paso de la Verónica, Virgen la Amargura del Centro Aragonés o Jesús en la Columna de los Albañiles.

La intervención en este caso constará de dos fases. En primer lugar, se centrará en ambas figuras principales y la segunda en los elementos decorativos como son el olivo y el suelo. Con respecto a las figuras, se recuperará su aspecto más genuino y original eliminando repintados y barnices envejecidos, a la vez que se corregirá el desplazamiento de la madera, que dado los cambios de humedad y temperatura en el almacén donde están situadas se acentúa según la época del año. En cuanto al olivo se apuesta por la sustitución de ramas naturales por unas artificiales de alta calidad, siendo respetuosos con el medio ambiente. De esta manera el paso lucirá nuevamente en la próxima Semana Santa, respetando en todo momento la esencia del artista Ramon Ferran. Hay que mencionar que la Diputación de Tarragona colabora en esta restauración a través de una subvención.

La escultura es obra del reusense Ramon Ferran y fue bendecida el año 1962

El presidente de la cofradía, Eugeni Biosca, enmarca esta acción dentro de la política de renovación constante de la entidad: «Año tras año tratan de ir introduciendo mejoras a la entidad y a nuestro patrimonio. Desde la cofradía apostamos por continuar con la tradición y mantener el patrimonio en las mejores condiciones posibles. Los pasos de Semana Santa reusense son patrimonio de ciudad». La restauración culmina una serie de innovaciones recientes por parte de la cofradía, como la renovación de la cruz el año 2017, la instalación de farolas de vitral con tecnología LED en el 2018 o la nueva colgadura bendecida recientemente, reafirmando el dinamismo de una entidad que combina miembros históricos con nuevas generaciones.