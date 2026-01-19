Se elevan a 39 las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El accidente pasó a las 19.45 horas, cuando un tren Iryo (Málaga-Madrid) ha descarrilado en Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de AVE (Madrid-Huelva), que también ha descarrilado.EFE

El número de víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz crece a medida que avanzan las tareas de rescate. Según fuentes del operativo, ya se sitúa en 39, además de decenas de personas con heridas graves de las cuales algunas se encuentran en estado muy grave.

Paralelamente, el centro de atención psicológica que se ha ubicado en uno de los edificios municipales acoge familiares que llegan de varios puntos del Estado. Los forenses ya han hecho las primeras identificaciones de cadáveres. Las autoridades mantienen acordonado el lugar del accidente, a cuatro kilómetros del municipio.

De momento, se desconocen las causas del siniestro. Puente ha apuntado que ha estado «tremendamente extraño» porque se ha producido en una recta, la vía había sido renovada el mes de mayo y el tren que ha descarrilado primero era «relativamente nuevo».

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha indicado que «todavía es difícil saber la dimensión total del que ha pasado» y que equipos de Renfe están colaborando con los servicios de emergencias.

48 heridos continúan en el hospital, entre ellos cinco menores

Segundos ha informado el teléfono de emergencias 112 en Andalucía, se han atendido 122 pacientes y a estas alturas 48 heridos continúan ingresados, entre ellos cinco menores. Entre los hospitalizados hay 11 heridos adultos y un menor que se encuentran en la UCI. De los atendidos, 74 ya han sido dados de alta.

El accidente ferroviario se produjo domingo a las 19.39 h cuando los últimos tres vagones de un convoy Iryo con cerca de 317 pasajeros que iba de Málaga a Madrid han descarrilado y han invadido la contraria, por la que circulaba un tren Alvia con cerca de 200 viajeros que iba de Madrid aHuelva. Los dos chocaron y el Alvia ha descarrilado. Dos vagones cayeron por un margen de cuatro metros. Entre los muertos hay el maquinista del Alvia.

Unidades móviles de la UCI, bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias se han movilizado para rescatar personas atrapadas y gestionar la situación. Además, se han habilitado hospitales de campaña y puntos de atención para las familias.

A causa del accidente, la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Málaga, Sevilla y Huelva está suspendida al menos durante todo el lunes. Al poco del accidente, Adif constituyó un comité de crisis y se han habilitado espacios a las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender los familiares de las víctimas. Iryo también ha hecho lo mismo en las estaciones de Atocha, Sevilla y Córdoba. Las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla-Santa Justa han estado abiertas toda la noche.