Un nuevo foco del incendio de una nave de Reus obliga a desalojar a 44 vecinos

Un total de 44 vecinos fueron desalojados de manera preventiva anoche en Reus después de que, poco antes de las 23.30 horas, se detectara humo saliente del tejado de una nave industrial que ya había quemado el día anterior. Los Bomberos desplazaron seis dotaciones y confirmaron que el fuego afectaba al aislante de la cubierta.

Actualmente, los Bomberos trabajan con 5 dotaciones para revisar los puntos calientes que quedan en el interior de la nave. Según informan, el fuego afectaba a la cubierta, quemando el aislante interior cubierto con chapa metálica por arriba y por debajo. Una vez han podido apagar el incendio de la cubierta, han accedido a la planta baja por un agujero de la fachada.

Este episodio llega menos de 24 horas después del incendio declarado ayer por la mañana en una nave de la calle del Alcalde Pasqual de Reus, que obligó a movilizar los servicios de emergencia a partir de las 06.17 horas, después de una alerta en el teléfono 112. El fuego se localizó en el fondo de la nave y el techo colapsó casi del todo.

En la parte posterior del edificio hay varias viviendas, cuyos vecinos tuvieron que confinarse al interior de los domicilios mientras duraban las tareas de extinción. Estas personas ya han podido volver a sus viviendas con la recomendación de cerrar ventanas y no acceder a sus patios interiores.