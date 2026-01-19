Más de 40.000 personas pasan por el Centro Cívico Gregal en el primer año

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Centro Cívico Gregal, el séptimo de la red municipal, abrió puertas al público por primera vez el 15 de enero del 2025. En su primer año en funcionamiento, 43.178 personas han pasado por el equipamiento, donde se han llevado a cabo 153 actividades de diferente índole. «Les datos de este primer año hablan por sí solos», valora la concejala de Relaciones Ciudadanas, Mar Escoda.

La edil subraya que los centros cívicos son puntos «de proximidad, de participación y de cohesión social». La última incorporación, el Gregal, situado en pleno barrio Niloga y que incorpora innovadoras aulas como una sala de informática o una cocina, ha permitido «dar un paso más en el reto de acercar estos equipamientos a todos los barrios de la ciudad y reforzar la red de centros cívicos como espacios abiertos y vivos». Para celebrar el primer aniversario de la inauguración, el 26 de enero por la tarde se celebrará un pequeño acto abierto a todos los colectivos y usuarios.

Escoda subraya que el Centro Cívico Gregal «se ha consolidado como un espacio de atención a la ciudadanía, acogiendo actividades de servicios municipales y no municipales, como el Servicio de Orientación y Atención al Bienestar Emocional y Mental (SOABEM), el Nexes o el Centre de Normalització Lingüística (CNL), entre otros». Sus instalaciones también dan cabida a seis entidades de forma regular y hasta una docena las utilizan de manera periódica. Asimismo, aprovechan los rincones varios grupos informales de aficionados a disciplinas musicales y de ocio. Además, el edificio ha servido para disponer de salas de reuniones y presentaciones. Por ejemplo, ha sido testigo de los encuentros con el vecindario para valorar el avance de las obras de la calle Ample y de su entorno o de presentaciones públicas de los presupuestos.

Antiguo almacén de vinos

El Centro Cívico Gregal se encuentra delimitado por las calles de Antoni Gaudí y de Castellvell, la Escuela Maria Cortina y la plaza del Pintor Ferré Revascall, en el norte del municipio. La suya significó la primera inauguración de un centro cívico en catorce años. Para conseguirlo, se rehabilitó y reformó el antiguo almacén de vinos del Palau Boule, una intervención que se completó con la reurbanización del entorno y la creación de una pequeña plaza que da la bienvenida a los visitantes.

Tucanes

Un secreto que esconde el lugar es la presencia de cuatro tucanes que observan peatones y usuarios desde las alturas. Estando presente su silueta en los folletines informativos en formato de ilustración, las aves tropicales descansan justo sobre la puerta de acceso, en la pared de la plaza del Pintor Ferré Revascall —dos individuos— y en el vértice entre la mencionada ágora y la calle de Castellvell. Si bien se tiene que levantar la cabeza y buscarlos, sus prominentes picos causan más de una sonrisa.

De hecho, son piezas que evocan años de existencia, fruto de un original encargo al ceramista Jaume Vilà en 1997. Su presencia se amplió con una nueva petición con la preparación del centro cívico.