NEXES cumple sus primeros cinco meses de funcionamiento en Reus

El pasado mes de mayo se puso en marcha NEXES, el nuevo servicio municipal de atención a las sexualidades destinado a jóvenes de hasta 25 años, impulsado por las concejalías de Salud y Deportes, Juventud y el ASSIR de Reus (ICS). Después de cinco meses en funcionamiento, el servicio se ha consolidado como un espacio de referencia para acompañar, informar y dar respuesta a las necesidades y dudas de la juventud en materia de sexualidades, salud afectiva y derechos sexuales.

Se trata de un espacio confidencial, gratuito y sin cita previa, abierto cada miércoles de 16.30 a 20 h en el Centro Cívico Gregal. El objetivo es ofrecer un acompañamiento integral y próximo, con una atención especial a las etapas de adolescencia y primera juventud, para favorecer una vivencia libre, segura y respetuosa de las sexualidades.

El servicio cuenta con profesionales especializadas en salud sexual y emocional, que ofrecen atención personalizada y pueden hacer derivaciones directas al ASSIR de Reus cuando es necesario. También se proporciona material preventivo como preservativos internos y externos, y pruebas rápidas de VIH y sífilis el último miércoles de cada mes, en colaboración con la asociación Assexora't.

Cinco meses de actividad

Durante estos primeros meses, NEXES ha atendido una gran variedad de consultas, entre las cuales destacan las relacionadas con la postcoital, la orientación sexual, las relaciones de pareja y el consejo contraceptivo.

Además, se han organizado talleres y actividades sobre temas como la menstruación, la sexualidad y la anticoncepción, y la visibilidad trans. Con motivo del Día Internacional de la Despatologización Trans, el próximo 29 de octubre a las 17.30 h, se celebrará un cine-fórum con debate posterior abierto al público, con la proyección de la película Cerca de ti (Canadá, 2023).

De cara a los próximos meses, se prevén nuevos talleres sobre relaciones tóxicas, roles y estereotipos de género, e infecciones de transmisión sexual (ITS). También está a punto de iniciarse un grupo de socialización, acompañamiento y apoyo para jóvenes LGTBI+, con el objetivo de crear un espacio seguro y de confianza para compartir vivencias.

El concejal de Juventud, Daniel Marcos, destaca que «NEXES es una apuesta firme por garantizar que los y las jóvenes de Reus tengan un espacio seguro, confidencial y accesible donde poder hablar abiertamente sobre sus sexualidades y recibir el acompañamiento que necesitan». Según el concejal, «la buena acogida del servicio confirma que hacía falta un recurso como este, y nos anima a seguir trabajando para ampliarlo y consolidarlo como referente en la ciudad».