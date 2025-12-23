Un centenar de activos en salud se adscriben al servicio de atención al bienestar emocional

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Servicio de Orientación y Atención al Bienestar Emocional y Mental (SOABEM) ha celebrado dos años en funcionamiento. Fue en noviembre del 2023 que el Ayuntamiento de Reus activó el proyecto para actuar como puerta de entrada delante de cualquier tipo de malestar por parte de la ciudadanía. En la actualidad, 96 activos en salud ya se han adscrito a la iniciativa —menos de una veintena son de carácter municipal—, de forma que permiten afrontar las problemáticas desde la raíz. «Estamos muy contentos», comparte al concejal de Salud, Enrique Martín.

El edil señala que el SOABEM fue «una apuesta clarísima nuestra» y que «lo definimos en todo momento como un servicio que se construía caminando, porque era muy pionero». «Estamos muy contentos porque ha ido a una velocidad superior de lo que nosotros teníamos previsto», informa. «Para nosotros, tener 96 activos en salud dentro del programa es muy importante», remata. La herramienta permite ofrecer apoyo personalizado a todas aquellas personas que necesitan ayuda para mejorar su bienestar emocional, derivándolas a los recursos que pueden resultar más útiles. «Sobre todo queremos que el SOABEM sea útil para la ciudadanía», expresa al concejal. Define el servicio como «la puerta de entrada ante una situación en la cual necesitas que alguien te dé la mano y te acompañe».

Martín subraya que lo que se ve es «la punta del iceberg», que vincula con la atención al usuario por los diferentes canales disponibles, «pero lo que realmente es importante es todo lo que hay por debajo». Es decir, «afrontar la raíz del problema, sus causas, y generar esta red de activos en salud en nuestra ciudad». También destaca las tareas de divulgación y promoción de los cuidados, con formaciones, talleres o charlas que se llevan a cabo. Por eso, el Servicio de Orientación y Atención al Bienestar Emocional y Mental se basa en las tres patas.

Asimismo, remarca que se trabaja con un «prisma comunitario» para dejar claro que todo el mundo puede ser «activos en salud», por ejemplo, al detectar que un compañero de una actividad hace semanas que no asiste, de forma que uno se interesa por si está bien.

El consistorio prepara una campaña de difusión para dar a conocer la herramienta

El concejal destaca que el SOABEM está teniendo «un reconocimiento en el ámbito profesional muy elevado» y afirma que «cada vez lo conoce más gente». No obstante, se está definiendo una campaña de difusión masiva, que se lanzará durante los primeros compases del 2026, «para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de este servicio». «Cada vez es más conocido, pero sí que hemos visto que tenemos la necesidad de llevar a cabo una difusión masiva», señala. El edil considera que «realmente es una herramienta útil para la ciudadanía» y, por eso, «es importante que la gente lo conozca y que se vuelva un referente»; que cuando alguien se encuentre en una situación complicada «sepa que tiene este servicio».

Como contactar

Cualquier persona que necesite contactar con el SOABEM puede hacerlo a través del teléfono 977 010 679, activo lunes (de 12 a 15 h.), miércoles (de 16 a 18.30 h.) y viernes (de 9 a 12 h.). Las consultas también se pueden tramitar en la dirección de correo electrónico soa.emocional@reus.cat. Para la atención presencial, las citas previas se tramitan en https://citaprevia.ubintia.com/reus/#nbb.