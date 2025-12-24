El Ayuntamiento de Reus recibirá 1,25 MEUR de la Generalitat para mejorar las instalaciones deportivas

La Generalitat de Catalunya impulsó un plan de choque, con un paquete de subvenciones, para la modernización y la mejora de las instalaciones deportivas públicas. En este contexto, el Gobierno catalán ha decidido conceder 1,25 millones de euros al Ayuntamiento de Reus para llevar a cabo una serie de acciones destinadas a mejorar la seguridad, la funcionalidad y la iluminación de los equipamientos. El concejal de Deportes, Enrique Martín, afirma que «tenemos que ser prudentes» porque la resolución es, todavía, provisional, pero subraya que es «una muy buena noticia para la ciudad».

Para los municipios de más de 50.000 habitantes, el importe máximo de la ayuda es de 1,25 millones de euros, que tienen que financiar, como mucho, un 50% de las actuaciones. En consecuencia, los proyectos reusenses presentados a la convocatoria suman una inversión total de 2,5 millones. «Es motivo de orgullo, por todo el trabajo que se ha hecho y, además, con el tope máximo que se podía pedir», apunta el edil. La resolución concreta que se esperan intervenciones en los diferentes campos de fútbol de la ciudad, los polilleugers, el Pabellón Olímpico Municipal y el Estadi Municipal.

Martín recuerda que, para el 2026, se esperan varias actuaciones de envergadura en las instalaciones deportivas. Destaca, con un presupuesto de 600.000 euros, la reposición del césped artificial de los campos de fútbol Reddis, la Pastoreta y el anexo al Estadi Municipal, que se tendrían que completar durante el verano. También está previsto, lo antes posible, duplicar el número de vestuarios disponibles en el polilleuger Cèlia Artiga, ya que «los que hay son insuficientes para la actividad que se hace allí». «Son los ejemplos que, seguramente, se verán más inmediatamente», valora al concejal. La entrada de financiación por parte del Gobierno catalán permitirá «seguir invirtiendo en las instalaciones municipales deportivas» y «todo lo que se devuelva, será reinvertido con los proyectos».

En el 2026, se esperan actuaciones como el cambio de césped de tres campos de fútbol

El Molinet

El edil de Deportes recuerda el compromiso establecido por la Generalitat de aportar 2 millones de euros para que el pabellón del Molinet se convierta en una realidad. «Por la parte deportiva, entre el plan de choque y el Molinet, con la contrapartida que destinaremos como Ayuntamiento, hablamos de 6,5 millones de euros en inversiones», valora a Martín. «Estamos hablando de una inversión importante, sumadas a las que ya hemos realizado y las que tenemos en marcha», remata.

Tal como recogió Diari Més la semana pasada, Ayuntamiento y Generalitat están trabajando para establecer un convenio para regular las aportaciones dinerarias para financiar la construcción del Molinet, que se estima en unos 4 millones de euros. En paralelo, el proyecto se está actualizando a las normativas actuales, por condicionantes como la eficiencia energética o la seguridad, y espera la validación del Consejo Catalán del Deporte. El equipo de gobierno municipal espera sacar a licitación el contrato de obras «en pocos meses, como más pronto mejor» y que la actuación sobre el terreno pueda empezar entre finales del 2026 y principios del 2027.