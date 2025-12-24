EQUIPAMENTS
L'Ajuntament de Reus rebrà 1,25 MEUR de la Generalitat per millorar les instal·lacions esportives
La resolució, encara provisional, permetria avançar en aspectes com la il·luminació
La Generalitat de Catalunya va impulsar un pla de xoc, amb un paquet de subvencions, per a la modernització i la millora de les instal·lacions esportives públiques. En aquest context, el Govern català ha decidit concedir 1,25 milions d’euros a l’Ajuntament de Reus per dur a terme un seguit d’accions destinades a millorar la seguretat, la funcionalitat i la il·luminació dels equipaments. El regidor d’Esports, Enrique Martín, afirma que «hem de ser prudents» perquè la resolució és, encara, provisional, però subratlla que és «una molt bona notícia per a la ciutat».
Per als municipis de més de 50.000 habitants, l’import màxim de l’ajut és d’1,25 milions d’euros, que han de finançar, com a molt, un 50% de les actuacions. En conseqüència, els projectes reusencs presentats a la convocatòria sumen una inversió total de 2,5 milions. «És motiu d’orgull, per tota la feina que s’ha fet i, a més, amb el topall màxim que es podia demanar», apunta l’edil. La resolució concreta que s’esperen intervencions als diferents camps de futbol de la ciutat, als polilleugers, al Pavelló Olímpic Municipal i a l’Estadi Municipal.
Martín recorda que, per al 2026, s’esperen diverses actuacions d’envergadura a les instal·lacions esportives. Destaca, amb un pressupost de 600.000 euros, la reposició de la gespa artificial dels camps de futbol Reddis, la Pastoreta i l’annex a l’Estadi Municipal, que s’haurien de completar durant l’estiu. També està previst, al més aviat possible, duplicar el nombre de vestidors disponibles al polilleuger Cèlia Artiga, ja que «els que hi ha són insuficients per l’activitat que es fa allà». «Són els exemples que, segurament, es veuran més immediatament», valora el regidor. L’entrada de finançament per part del Govern català permetrà «continuar invertint en les instal·lacions municipals esportives» i «tot el que es retorni, serà reinvertit amb els projectes».
El 2026, s'esperen actuacions com el canvi de gespa de tres camps de futbol
El Molinet
L’edil d’Esports recorda el compromís establert per la Generalitat d’aportar 2 milions d’euros perquè el pavelló del Molinet esdevingui una realitat. «Per la part esportiva, entre el pla de xoc i el Molinet, amb la contrapartida que destinarem com a Ajuntament, parlem de 6,5 milions d’euros en inversions», valora Martín. «Estem parlant d’una inversió important, sumades a les que ja hem realitzat i les que tenim en marxa», remata.
Tal com va recollir Diari Més la setmana passada, Ajuntament i Generalitat estan treballant per establir un conveni per regular les aportacions dineràries per finançar la construcció del Molinet, que s’estima en uns 4 milions d’euros. En paral·lel, el projecte s’està actualitzant a les normatives actuals, per condicionants com l’eficiència energètica o la seguretat, i espera la validació del Consell Català de l’Esport. L’equip de govern municipal espera treure a licitació el contracte d’obres «en pocs mesos, com més aviat millor» i que l’actuació sobre el terreny pugui començar entre finals del 2026 i principis del 2027.
Reus
L'Ajuntament de Reus i la Generalitat treballen per establir el conveni per alçar el Pavelló del Molinet
Sergi Peralta Moreno
Reus
L'Ajuntament estudiarà la construcció d'una nova «zona d'aigües i activitat física»
Sergi Peralta Moreno