El esperado espacio para deportes minoritarios evoluciona en un «proyecto mayor»

Fotografía de archivo de un entrenamiento del Club de Béisbol Serps, una de las entidades que ha expresado la idoneidad del proyecto multideportivo.CEDIDA

Dotar la ciudad de un complejo multideportivo donde tengan cabida modalidades minoritarias como el rugby o el softball era uno de los compromisos del actual equipo de gobierno. El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, señala que el proyecto «ha evolucionado en positivo en una cosa todavía mayor». Si bien no concreta más detalles, afirma que «tenemos identificada la zona donde lo queremos hacer» —una de las posibilidades podría ser alrededor del Estadi Municipal— y que formará parte de un «proyecto grande, que tiene buena pinta» y «en que nosotros somos una pieza importante».

El edil asegura que el lugar tiene que servir para «dar respuesta» a deportes que actualmente no tienen sus necesidades cubiertas, «como podría ser el rugby, el fútbol americano o el softball». Asimismo, comenta que se pretende que tenga un formato «híbrido, un poco diferente de lo que hemos hecho hasta ahora» y que, además de dar servicio regular para las entidades y clubs, podría estar abierto al uso de la ciudadanía. «Es un reto, a ver cómo lo conseguimos encajar todo, pero es lo que tenemos en la cabeza», expresa Martín, que añade que espera «en pocos meses» anunciar novedades, dado que el asunto está «bastante avanzado».

Por otra parte, en el anterior mandato municipal, se empezó a andar para dotar la Escuela Marià Fortuny de un poliligero, con la presentación de un estudio preliminar. El concejal Martín comparte que «nos encontramos básicamente un render con la intención de lo que se quería hacer, poca cosa más; realmente era un proyecto muy verde» y analiza que, en el entorno de los barrios del sur, hay «una instalación de primer nivel» como es el Pabellón Olímpico Municipal, que da servicio a los centros educativos de los alrededores, y se proyecta alzar el Pabellón del Molinet, dos espacios que ya cubrirán muchas de las peticiones. Ante este contexto, al poliligero Marià Fortuny «no lo descartamos, pero ahora mismo el MIEM —el Mapa de Instalaciones Deportivas Municipales, que permitirá detectar las necesidades referentes a los equipamientos deportivos— no apunta precisamente que sea una prioridad dentro de mapa de instalaciones».

El concejal comenta que «puede llegar un día que se haga, porque siempre estamos abiertos a posibles financiaciones», si bien subraya que será el MIEM el que determinará «las prioridades». «Tenemos otras zonas de la ciudad donde quizás es más prioritario hacer algún tipo de desarrollo, o que no tengamos una cobertura como la de aquí», declara. «Les cosas se tienen que hacer paso a paso y ahora estamos focalizados con el Molinet», subraya.

Imagen virtual del poliligero de la Escuela Marià Fortuny.Ayuntamiento de Reus

Asimismo, añade que el paradigma del ámbito deportivo «ha cambiado mucho» y que, en la actualidad, se vincula mucho más a la salud y al aprovechamiento de espacios naturales. También analiza que el 90% de la población no practica deporte reglado y «tenemos el reto de conseguir llegar al resto». «En función de las necesidades que detectamos y de las posibilidades que tengamos, iremos haciendo», cierra. Sin embargo, aplaude el modelo de los poliligeros, que define como «excelente», ya que da servicio a las escuelas e institutos de su alrededor y fomenta el deporte.