El Ayuntamiento estudiará la construcción de una nueva «zona de aguas y actividad física»

La ciudadanía ha propuesto en más de una ocasión la creación de unas 'segundas piscinas' en la zona meridional. Este proyecto iría acompañado de otras instalaciones.TJERK VAN DER MEULEN

Sergi Peralta Moreno

El Ayuntamiento de Reus estudiará la viabilidad de crear una nueva zona de aguas y actividad física en la ciudad. El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, explica que, en estos momentos, se está elaborando el Mapa de Instalaciones Deportivas Municipales (MIEM), que analiza las demandas y necesidades de espacios vinculados con el ejercicio. No obstante, concreta que, en caso de que se confirme el interés por el proyecto, seguramente no consistirá exclusivamente en unas piscinas, sino que la idea es disponer de unas instalaciones «polivalentes» y que estén reforzadas por «alguna cosa más», como podría ser el servicio de gimnasio. Asimismo, se atreve a afirmar que se ubicaría «en la zona sur».

Martín subraya que es un proyecto que requeriría «una inversión muy elevada» y «se tiene que hacer bien». Por eso, es crucial «tener muy clara la demanda real que hay y el modelo de gestión, que se compatibilice con la realidad que tenemos».

El MIEM será la herramienta que permitirá concretar la necesidad —o no— de crear una zona de aguas y cualquier otra instalación deportiva en la ciudad, así como la demanda que ya hay cubierta hoy día con los equipamientos vigentes. «Una vez esté hecha esta ecuación entre demanda y oferta, sabremos realmente la necesidad que hay de una zona de aguas», expresa el edil. Martín espera tener el documento terminado «en pocos meses» y afirma que hay «un trabajo muy riguroso detrás».

Hay que recordar que la creación de unas segundas piscinas municipales ha sido una propuesta formulada por la ciudadanía en varias ocasiones. Los usuarios de las instalaciones del Parc dels Capellans provenientes de los barrios meridionales han verbalizado más de una vez la idea de tener una zona donde refrescarse cerca de su casa. Asimismo, durante los encuentros para definir el proyecto para concurrir al Plan de Barrios y Villas, el vecindario del sur sugirió que quería que se aprovechara la ocasión para plantear una piscina pública y nuevos espacios deportivos.

En el anterior mandato, cayó el proyecto de construir el Centro Acuático y de Fitness

Asimismo, el concejal de Salud y Deportes apunta que las zonas norte, oeste y este podrían tener sus exigencias cubiertas por las Piscinas Municipales y clubs y entidades deportivas, mientras que el sur «quizás está un poco más descubierto». «Apostaría que el MIEM nos dirá que tiene que estar en la zona sur, de entrada parece que tendría que ser así, pero será el análisis quien nos lo determinará», concluye.

El CAIF

Esta no es la primera vez, tampoco, que se plantea crear un proyecto de estas dimensiones. Fue en el anterior mandato que se iniciaron los trámites para construir el Centro Acuático y de Fitness (CAIF) en los terrenos anexos al Pabellón Olímpico Municipal. La iniciativa no llegó a buen puerto después de que la empresa adjudicataria de las obras y la explotación, que quería ceder la oportunidad a una filial suya, no formalizara el contrato en el plazo legalmente establecido, dejando desierta la licitación, dado que no había una segunda empresa que concursara el proyecto. El alcalde del momento, Carles Pellicer, anunció que no volvería a convocar una licitación para el asunto y dejó la decisión en manos de su sucesor.

El CAIF iba a estar conformado por un conjunto de piscinas cubiertas y espacios complementarios para la práctica del deporte y actividades dirigidas. Pretendía asumir 4.000 abonados y requería una inversión de unos 8 millones de euros. De concesión privada, su modelo de gestión generó polvareda entre la oposición y los clubs.